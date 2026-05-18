Sống ở TP.HCM: Phố đêm Chợ Lớn đã có gì đặc biệt?

Phố đêm Chợ Lớn "độc nhất" giữa lòng TP.HCM

Khi hoàng hôn dần buông xuống, chúng tôi men theo hướng tây nam TP.HCM để tìm về khu vực chợ Bình Tây gần 100 năm tuổi - nơi trở thành điểm nhấn đặc biệt của phố đêm Chợ Lớn.

Ra mắt vào tháng 4.2026, không gian này nhanh chóng trở thành một điểm nhấn đặc biệt, làm "bừng sáng" vùng di sản khi màn đêm buông xuống.

Từ 18 giờ đến nửa đêm, không gian rộng hơn 1.500 m2 trải dài quanh 4 tuyến đường Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế và Trần Bình (ở phường Bình Tây, quận 6 cũ, TP.HCM) như khoác lên mình một diện mạo khác.

Chợ Bình Tây gần 100 năm tuổi trở thành điểm nhấn văn hóa tại phố đêm Chợ Lớn, TP.HCM ẢNH: HÀ THƯƠNG

Ngồi bên bàn trà, anh Chánh Can (nghệ nhân trà đạo) cho hay: "Phố đêm Chợ Lớn cũng sẽ là điểm sáng du lịch, góp phần tạo sinh kế cho bà con, đồng thời gìn giữ văn hóa Sài Gòn - Chợ Lớn xưa cũ".

Anh Can nói thêm, việc người dân đến đây tham quan, nhâm nhi cà phê không chỉ là trải nghiệm ẩm thực, mà còn là cách thể hiện tình yêu với chợ Bình Tây và không gian văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Không gian trà và cà phê kế bên chợ Bình Tây hút giới trẻ đến phố đêm Chợ Lớn ẢNH: HÀ THƯƠNG

Trước khi phố đêm chính thức thành hình, các dãy phố quanh chợ vốn đã là điểm hẹn hò quen thuộc của giới trẻ mỗi tối. Giờ đây, khi không gian đi bộ và văn hóa ẩm thực được mở rộng, nhịp sống nơi đây càng thêm phần rộn ràng.

Chị Võ Khánh Như (ở phường Bình Tiên, TP.HCM), một "khách quen" của khu vực này, hào hứng bộc bạch: "Tôi hay đi cà phê ở khu này. Khi có phố đêm, người dân tò mò hơn, muốn đến khám phá thêm trà, cà phê, ẩm thực và cũng là dịp để quảng bá chợ Bình Tây".

Người trẻ ngồi cà phê, uống trà bên quán cà phê đậm chất Hồng Kông ở phố đêm Chợ Lớn. Theo nhân viên, các quán đều thuê mặt bằng để kinh doanh ẢNH: HÀ THƯƠNG

Điều làm nên sức hút đặc biệt của phố đêm được cộng hưởng từ chính hệ giá trị mà nó tựa vào: chợ Bình Tây gần 100 tuổi, khu Chợ Lớn trầm mặc và cộng đồng người Hoa đã gắn bó với vùng đất này qua bao thăng trầm lịch sử.

Theo cuốn Sài Gòn trăm bước của kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng, chợ Bình Tây là dấu mốc đặc biệt của Sài Gòn - Chợ Lớn xưa. Công trình do thương gia người Hoa Quách Đàm xây dựng từ năm 1928, hoàn thành sau 2 năm. Nơi đây từng là nơi trao đổi hàng hóa lớn nhất Nam kỳ lục tỉnh.

Bên cạnh đó, ngôi chợ này còn là công trình kiến trúc giàu bản sắc, được xây dựng theo kinh nghiệm của Pháp nhưng mang phong cách Á Đông rõ nét. Mỗi năm, nơi đây đón hơn 120.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm.

Phố đêm Chợ Lớn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch đêm mang bản sắc riêng của TP.HCM ẢNH: HÀ THƯƠNG

Từ ngôi chợ trung tâm này, chỉ mất khoảng 6 phút chạy xe, du khách có thể tiếp tục hành trình khám phá "vành đai di sản văn hóa tâm linh" với các hội quán cổ kính như: Hội quán Tuệ Thành (chùa Bà Thiên Hậu), hội quán Nghĩa An, hội quán Ôn Lăng...

Những mái ngói rêu phong, những bức phù điêu gốm tinh xảo đậm chất Trung Hoa vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp huyền bí sau nhiều thế kỷ, tạo nên một không gian văn hóa không nơi nào có được.

Phố đêm Chợ Lớn sẽ hấp dẫn hơn nếu có thêm ẩm thực người Hoa

Tuy nhiên, đi qua những hội quán cổ kính và cảm nhận nếp sống, nếp buôn bán độc đáo của người Hoa, nhiều du khách thẳng thắn thừa nhận phố đêm Chợ Lớn vẫn đang "thiếu một chút vị" để thực sự bùng nổ.

Phóng viên Thanh Niên khảo sát một vòng, các mặt hàng tại phố đêm hiện tại chủ yếu vẫn là các quán trà theo xu hướng và các món đồ ăn vặt quen thuộc của giới trẻ.

Phố đêm Chợ Lớn sẽ đậm đà bản sắc và hấp dẫn hơn nếu có thêm nhiều ẩm thực người Hoa ẢNH: HÀ THƯƠNG

Theo chị N. (du khách đến tham quan phố đêm Chợ Lớn), để tạo nên một thương hiệu du lịch đêm TP.HCM đúng nghĩa, đủ sức giữ chân và tiêu tiền của khách quốc tế, phố đêm cần phải có thêm sự xuất hiện của các gian hàng ẩm thực người Hoa "chính gốc".

Bởi lẽ, khi nhắc đến cái tên Chợ Lớn, thứ kích thích vị giác và khơi gợi sự tò mò của du khách nhất chính là những xửng dimsum bốc khói, những sợi mì kéo tay điêu luyện, vịt quay Bắc Kinh da giòn rụm, hay chén chè mè đen, chè trứng trà ngọt thanh truyền thống...

Những món ăn kết tinh từ trăm năm văn hóa bản địa này nếu được quy hoạch bài bản, xuất hiện rực lửa trên các gian hàng dọc tuyến phố đi bộ chắc chắn sẽ là "vũ khí" biến phố đêm Chợ Lớn thành một thiên đường ẩm thực "độc nhất vô nhị", thắp sáng nền kinh tế đêm của TP.HCM.