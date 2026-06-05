Báo Người Lao Động kỷ niệm 7 năm chương trình Tự hào cờ Tổ quốc

Chiều 5.6, Báo Người Lao Động tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm "Tự hào cờ Tổ quốc" và kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026). Đến dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, lãnh đạo TP.HCM, các địa phương và doanh nghiệp, đối tác đồng hành.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động, cho biết nhiều năm qua, báo đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội lớn, trong đó chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" mang ý nghĩa đặc biệt. Chương trình khởi đầu từ năm 2019 với tên gọi "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", đến nay trao hơn 2,1 triệu lá cờ tặng chiến sĩ, đồng bào cả nước.

Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trở thành một trong những hoạt động chính trị - xã hội tiêu biểu của Báo Người Lao Động.

"Từ những lá cờ được trao tận tay ngư dân bám biển, cán bộ chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, đến những tuyến đường rực sắc đỏ của Quốc kỳ, những buổi lễ chào cờ thiêng liêng ở vùng sâu, vùng xa - chương trình đã góp phần kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam bằng tình yêu quê hương, đất nước", ông Thông chia sẻ.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cho biết thêm hệ thống báo chí thành phố đang được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Đây là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, thành phố thực hiện trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương nhằm tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền.

"Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí tất yếu sẽ có những thay đổi về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và thương hiệu báo chí. Nhưng những truyền thống, những giá trị cốt lõi mà các thế hệ người làm Báo Người Lao Động đã xây dựng và cống hiến sẽ luôn được trân trọng, kế thừa và phát huy", ông Thông nói.

Nhà báo Lê Quốc Minh nhìn nhận điều làm nên sức sống bền vững của một cơ quan báo chí nằm ở những giá trị mà cơ quan báo chí đó để lại cho xã hội, đất nước và nhân dân

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Nhà báo Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, đánh giá 5 - 7 năm gần đây, Báo Người Lao Động là một trong những cơ quan báo chí có nhiều nỗ lực đổi mới đáng ghi nhận.

Trong bối cảnh môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng, báo đã chủ động chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, phát triển mạnh các sản phẩm video, podcast, mạng xã hội và nhiều hình thức truyền thông hiện đại.

"Điều làm nên sức sống bền vững của một cơ quan báo chí không chỉ nằm ở tên gọi hay mô hình tổ chức, mà quan trọng hơn là những giá trị mà cơ quan báo chí đó để lại cho xã hội, đất nước và nhân dân", Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho nhà báo Tô Đình Tuân ẢNH: NGUYÊN VŨ

Cũng tại buổi lễ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng biên tập Báo Người Lao Động.

Báo Người Lao Động, tiền thân là Báo Công Nhân Giải Phóng, thành lập vào ngày 28.7.1975 tại thành phố Sài Gòn - Gia Định. Đến năm 1990, báo đổi tên thành Báo Người Lao Động, thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM và bắt đầu tự chủ tài chính. Đầu năm 2021, Báo Người Lao Động đổi cơ quan chủ quản về Thành ủy TP.HCM theo quy hoạch, quản lý và phát triển báo chí toàn quốc.