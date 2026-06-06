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Thời sự Lao động - Việc làm

TP.HCM dư lao động trình độ đại học, thiếu công nhân kỹ thuật không bằng cấp

Phan Diệp
Phan Diệp
06/06/2026 06:38 GMT+7

Tháng 5.2026, người lao động trình độ đại học ở TP.HCM đi tìm việc rất nhiều nhưng doanh nghiệp hạn chế tuyển, trong khi thiếu hụt trầm trọng công nhân kỹ thuật không bằng cấp.

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ), trong tháng 5.2026, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cao hơn nhiều so với số lượng người đi tìm việc. Trung tâm ghi nhận có 19.974 người đi tìm việc, trong khi đó doanh nghiệp tuyển đến 21.895 vị trí. 

Trong tổng số 27 ngành nghề phổ biến, 3 ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất TP.HCM tháng 5 là: lao động phổ thông và công việc giản đơn (hơn 27%); vận hành máy, sản xuất có đào tạo tay nghề (hơn 14%) và kinh doanh, bán hàng (gần 15%).

Xét về trình độ chuyên môn kỹ thuật, nhóm người lao động có trình độ cao (đại học) đang dư nguồn cung rất lớn. Cụ thể là có 1.643 vị trí cần bằng đại học nhưng có đến 4.388 người đi tìm việc (nguồn cung cao gấp 2,67 lần nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp).

Ngược lại, khối trung cấp, cao đẳng và công nhân kỹ thuật không bằng cấp lại đang thiếu nhân lực trầm trọng. Đơn cử, doanh nghiệp cần tuyển 5.850 vị trí công nhân kỹ thuật không bằng cấp nhưng chỉ có 2.883 người đi tìm việc.

Nhu cầu tuyển công nhân kỹ thuật không bằng cấp áp đảo trình độ đại học - Ảnh 1.

Thống kê nhu cầu người tìm việc, việc tìm người theo trình độ chuyên môn ở TP.HCM tháng 5.2026

Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm cho biết: "Các ngành nghề từng chịu ảnh hưởng lớn về tính ổn định như bất động sản, phát triển dự án hay kinh doanh, bán hàng đang thiếu nhân lực đỉnh điểm".

Điển hình, ngành bất động sản cần tới 598 người nhưng chỉ có 6 người ứng tuyển. Ngành kinh doanh bán hàng cần 3.233 người nhưng chỉ có 934 người tìm việc.

Theo bà Hạnh Thục, lao động hiện nay có xu hướng ưu tiên tìm việc làm có tính bền vững cao hơn là các công việc có thu nhập biến động theo doanh số. Nhóm ngành nhân sự - hành chính - văn phòng đang có nguồn lao động dồi dào với 1.677 người tìm việc làm nhưng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp lại rất hạn chế.

Nhu cầu tuyển công nhân kỹ thuật không bằng cấp áp đảo trình độ đại học - Ảnh 2.

Doanh nghiệp tư vấn cho người lao động tại sàn giao dịch việc làm phường Tăng Nhơn Phú vào tháng 5.2026

Ảnh: Phan Diệp

Theo báo cáo về thị trường lao động của Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM, nhìn chung 5 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế khởi sắc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng công nhân lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Trung tâm cũng đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường kết nối cung - cầu lao động kịp thời, có hiệu quả, giúp người lao động tìm được việc làm mới. Theo đó, số người thất nghiệp trong 5 tháng qua cũng giảm mạnh đến hơn 24% so với cùng kỳ năm ngoái, từ hơn 90.000 người giảm còn hơn 68.000 người.


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