Doanh nghiệp trả lương công nhân 12 - 33 triệu đồng/tháng vẫn khó tuyển người

Sáng 22.5, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ) phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội các phường Tăng Nhơn Phú, Phước Long, Thủ Đức, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng tổ chức sàn giao dịch việc làm.

Thị trường cần nhiều lao động phổ thông, công nhân

Ngày hội việc làm có 31 doanh nghiệp tuyển dụng 4.173 vị trí. Các ngành tuyển dụng nhiều là lao động phổ thông, công nhân xây dựng, thực phẩm, đồ uống, nhân viên kinh doanh.

Ngày hội việc làm thu hút hàng trăm người lao động đến tìm việc ẢNH: PHAN DIỆP

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đồng Đắc Phú đang cần tuyển 1.500 nhân viên sản xuất, công nhân làm về linh kiện điện tử ở Khu công nghệ cao, Khu chế xuất Tân Thuận, Khu công nghiệp VISIP, lương từ 9 - 13,5 triệu đồng/tháng.

Với công nhân ngành may, công ty tuyển 500 người, lương từ 11- 15 triệu đồng/tháng. Vị trí nhân viên kỹ thuật tuyển 200 người, lương từ 14 - 15 triệu đồng/tháng. Vị trí hành chính nhân sự và kế toán tuyển 50 người, lương từ 9 - 25 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp may mặc Nhất Cương (đường 22, phường Hiệp Bình, TP.Thủ Đức cũ) đang tuyển 100 công nhân may làm việc ở xưởng. Người lao động khi vào công ty sẽ được đánh giá bậc nghề, tùy vào bậc nghề mà lương dao động từ 8 - 13 triệu đồng/tháng. Nếu chưa có tay nghề, công nhân sẽ được đào tạo, nhận lương từ 7 - 9 triệu đồng/tháng.

Nhân viên tuyển dụng tư vấn cho người lao động ẢNH: PHAN DIỆP

Ông Trần Việt Hùng, đại diện bộ phận tuyển dụng Công ty Vincons, cho biết: "Đơn vị đang cần lượng công nhân, lao động phổ thông lớn, khoảng 100.000 người ở các vị trí như thợ xây, thợ thạch cao, cốt thép, nhôm kính, hệ thống cơ điện ở khu vực TP.Thủ Đức cũ".

Lao động phổ thông chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo lý thuyết, thực hành, khi chính thức làm việc nhận lương 14 triệu đồng/tháng cho 26 ngày công. Công nhân xây dựng có tay nghề từ bậc 1 đến bậc 3 hoặc người có kinh nghiệm, khả năng quản lý nhóm, lương dao động từ 17 - 33 triệu đồng/26 ngày công.

Đặc biệt, với các vị trí tổ trưởng nhóm xây dựng có kinh nghiệm quản lý, điều phối, đọc bản vẽ... mức lương từ 32 - 41 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công ty đang cần tuyển thêm nhiều vị trí lao động chuyên môn như kỹ sư, nhân viên văn phòng.

Doanh nghiệp "đỏ mắt" tìm người

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại sàn giao dịch việc làm, các doanh nghiệp đưa ra mức lương cho vị trí công nhân may, xây dựng, lao động phổ thông từ 12 - 33 triệu đồng/tháng nhưng vẫn khó tuyển người.

Công ty Vincons đang cần tuyển nhiều công nhân xây dựng, với mức lương đến 33 triệu đồng/tháng ẢNH: PHAN DIỆP

"Đơn vị chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, công nhân quanh năm nhưng đợt này khó tuyển người. Trước đây, chúng tôi thu hút nhiều lao động qua kênh tuyển dụng trên mạng xã hội. Khoảng nửa năm nay, người lao động cảm thấy không tin tưởng các bài đăng tuyển trên mạng xã hội nữa do lo sợ về vấn đề lừa đảo nên nhà tuyển dụng tiếp cận người lao động gặp khó", chị Lan Lan, chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đồng Đắc Phú nói.

Chị Diệp Thúy, nhân viên tuyển dụng Doanh nghiệp may mặc Nhất Cương - đơn vị có nhà xưởng may hàng thời trang xuất khẩu Nhật Bản kinh nghiệm 20 năm cũng cho biết đợt này đang gặp khó trong việc tuyển công nhân may.

Theo chị Thúy, hiện tại nguồn lao động đến ứng tuyển tại đơn vị thường ở tuổi ngoài 45, còn số lượng người trẻ hơn có hạn chế. Các bạn trẻ hiện có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác trong ngành dịch vụ, giao hàng, xe ôm công nghệ... giờ giấc không gò bó mà lương lại tương đương công nhân.

"Lao động phổ thông ở các tỉnh hiện nay ít đến TP.HCM làm việc hơn trước. Các công ty, nhà máy chuyển hướng đầu tư nhà xưởng ở tỉnh, người lao động không cần phải đi xa", chị Thúy kể thêm.

Đợt này, ngành thực phẩm, đồ uống cũng có nhiều đơn vị tuyển dụng số lượng lớn. Đơn cử Công ty cổ phần Takahiro - cung ứng chuỗi nhà hàng ở TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội... cần tuyển 1.000 nhân viên ở khối nhà hàng và khối văn phòng.

Anh Trần Minh Thừa, chuyên viên tuyển dụng công ty cho biết: "Công ty sắp mở thêm chi nhánh nên cần tuyển nhiều. Đặc thù ngành dịch vụ ăn uống thường có sự biến động nhân sự nên công ty luôn thiếu nhân viên".

Hiện khối nhà hàng Công ty cổ phần Takahiro có các vị trí phục vụ, phụ bếp, làm bán thời gian lương từ 30.000 - 37.000 đồng/giờ; toàn thời gian 8 - 10 triệu đồng/tháng. Nếu đầu bếp, pha chế có tay nghề, nhận việc lương từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.

Khối văn phòng có vị trí lễ tân, thu ngân, tạp vụ, làm toàn thời gian, lương từ 8 - 11 triệu đồng/tháng. Nhân viên làm chính thức được hưởng các chế độ bảo hiểm đầy đủ.