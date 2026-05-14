Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Bên ly cà phê sáng cùng sếp, nhân viên 'chốt' chuyện tăng lương

Phan Diệp
Phan Diệp
14/05/2026 16:42 GMT+7

Sáng 14.5, nhân viên Công ty TNHH MTV Kho vận Sài Gòn Co.op 'ngồi cà phê cùng sếp', bàn luận về phương án tăng lương và phát triển hoạt động thể thao, văn nghệ.

Buổi cà phê trò chuyện bàn về chủ đề "Lương mới theo năng suất" được công đoàn và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Kho vận Sài Gòn Co.op tổ chức trong không gian quán cà phê nhỏ ở phường Tân Định.

Tại đây, hơn 20 nhân viên công ty cùng bàn về chuyện tăng lương, những tâm tư, đề xuất của mình với phương án trả lương 3P - hệ thống trả lương hiện đại, công bằng dựa vào 3 yếu tố: position (vị trí), person (năng lực) và performance (hiệu suất).

Nhân viên cà phê sáng cùng sếp bàn chuyện tăng lương - Ảnh 1.

Ông Đỗ Xuân Thành, Phó giám đốc công ty chia sẻ tại buổi trò chuyện

Ảnh: Phan Diệp

Ông Đỗ Xuân Thành, Phó giám đốc công ty cho biết hiện nay đơn vị đang chịu nhiều áp lực trong hoạt động kinh doanh, tuyển dụng lao động phổ thông. Đặc biệt, vào mùa cao điểm, lượng hàng hóa tăng cao nhưng rất khó tuyển người.

Bên cạnh đó, nhiều người lao động rất nỗ lực, muốn làm thêm để tăng lương, tăng thu nhập nhưng cơ chế trả lương cũ chưa đáp ứng. Do đó, công ty đã nghiên cứu về mô hình trả lương 3P với mục tiêu khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả công việc, tăng năng suất để tăng thu nhập, doanh nghiệp theo đó cũng có lợi khi chi trả đúng người, đúng việc.

Nhân viên cà phê sáng cùng sếp bàn chuyện tăng lương - Ảnh 2.

Anh Khang Duy bày tỏ nguyện vọng của nhân viên trẻ

Ảnh: Phan Diệp

Ông Thành cho biết, công ty đang thí điểm cơ chế lương mới 3P tại bộ phận soạn hàng. Dự kiến, thu nhập của người lao động có thể tăng hơn 40%, năng suất soạn hàng dự kiến tăng gấp đôi so với hiện tại. Lãnh đạo công ty tiếp tục đánh giá kết quả và hoàn thiện cơ chế trả lương mới trong tương lai.

Anh Trần Bảo Khang Duy (24 tuổi), thuộc bộ phận kế hoạch của công ty, nhìn nhận cơ chế trả lương mới theo năng suất phản ánh đúng sự đóng góp thực tế của mỗi người. Khi hiệu quả công việc được đánh giá đúng và công bằng, nhân viên có động lực để làm việc, nâng cao năng suất, sáng tạo.

Anh Phạm Tiến Trung, Tổ trưởng nhập hàng kho Lê Minh Xuân cho biết, hiện đơn vị đau đáu trong việc giữ chân các lao động trẻ gen Z gắn bó lâu dài với công ty. Nguyên nhân là lao động trẻ chưa định hướng rõ mục tiêu, tâm lý thích nhảy việc. Chưa kể, người trẻ thường có nhiều mong muốn khác ngoài tiền lương khi đi làm, như: môi trường làm việc phải năng động, phúc lợi tốt, hoạt động vui chơi của công ty đa dạng…

Nhân viên cà phê sáng cùng sếp bàn chuyện tăng lương - Ảnh 3.

Anh Phạm Tiến Trung mong muốn công ty có thêm nhiều phong trào thể thao, văn nghệ

Ảnh: Phan Diệp

Do đó, anh Trung đề xuất công ty phát triển phong trào thể thao, văn nghệ, công tác xã hội… để thu hút và giữ chân lao động trẻ.

Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết buổi "cà phê sáng cùng sếp" nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân 2026 do Liên đoàn Lao động TP.HCM phát động. Thông qua mô hình này, tổ chức công đoàn, lãnh đạo công ty mong muốn tạo không gian gần gũi để người lao động dễ dàng bày tỏ những nguyện vọng, đề xuất ý kiến vì quyền lợi bản thân và sự phát triển chung của công ty.

Tin liên quan

Điểm tựa mới cho công nhân TP.HCM ở các xã, phường, đặc khu

Điểm tựa mới cho công nhân TP.HCM ở các xã, phường, đặc khu

Ngày 14.5, Liên đoàn Lao động TP.HCM ký kết quy chế phối hợp với Đảng ủy các phường, xã, đặc khu để phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động.

TP.HCM: Việc làm lao động phổ thông lương đến 15 triệu đồng/tháng có thể đi làm ngay

TP.HCM dư lao động ngành dịch vụ, nhà hàng, thiếu thợ lành nghề

Khám phá thêm chủ đề

tăng lương cà phê sáng cùng sếp tháng công nhân 2026 Liên đoàn Lao động TP.HCM phong trào thể thao đề xuất tăng lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận