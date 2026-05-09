Miễn phí sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng AI cho 12.000 chị em ở TP.HCM

Ngày 9.5, khoảng 900 đoàn viên, lao động nữ ở TP.HCM được khám, sàng lọc ung thư cổ tử cung miễn phí. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Công đoàn thành phố đồng hành vì sức khỏe người lao động" của Liên đoàn Lao động TP.HCM, hưởng ứng Tháng Công nhân 2026.

Điểm đáng chú ý, chương trình này ứng dụng trí tuệ nhân tạo (công nghệ CerviCare AI) trong sàng lọc ung thư cổ tử cung. Ưu điểm của công nghệ này giúp phát hiện tổn thương tử cung mức độ cao 98%; kết quả có ngay sau 5 giây; đây là phương pháp sàng lọc không xâm lấn và phân tích hình ảnh dựa trên kho dữ liệu hơn 7 triệu kết quả.

Buổi đầu tiên ngày 9.5 có khoảng 900 nữ lao động được sàng lọc ung thư cổ tử cung ẢNH: PHAN DIỆP

Bác sĩ Quy Thị Tuyết Hoa, Bệnh viện đa khoa Phương Chi (phường Chánh Hiệp), cho biết: "Hôm đầu tiên triển khai chương trình, bệnh viện có 12 bác sĩ và nữ hộ sinh trực tiếp hỗ trợ các nữ lao động khám, sàng lọc bệnh lý ung thư cổ tử cung. Chúng tôi soi cổ tử cung, kết hợp AI để phân tích, đọc kết quả".



Bác sĩ Hoa cho biết, ứng dụng AI vào sàng lọc bệnh lý giúp rút ngắn thời gian, chỉ 3 - 5 phút/người. Hình ảnh chụp rõ, độ phân giải tốt, giúp bác sĩ quan sát, nhận ra sự bất thường trên tử cung dễ hơn. Phương pháp này phù hợp các buổi khám tập trung với số lượng đông bệnh nhân.

Người lao động được bác sĩ đọc kết quả sàng lọc, tư vấn tình hình sức khỏe ẢNH: PHAN DIỆP

Chị Cao Thị Phương Huyền (42 tuổi, giáo viên một trường tiểu học, ở phường Phú Mỹ) cho biết: "Trước đây, tôi chỉ đi khám phụ khoa bình thường, tầm soát ung thư cổ tử cung chờ khoảng hơn 2 tuần mới có kết quả. Hôm nay được khám và có kết quả rất nhanh, hình ảnh cổ tử cung được chụp màu, hình thấy rất rõ. Bác sĩ cho biết tôi chưa có gì bất thường nhưng nên tái khám định kỳ".

Theo kế hoạch, có khoảng 12.000 lao động nữ được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung trong tháng 5 này. Thời gian khám diễn ra vào các ngày cuối tuần của tháng 5 với 7 địa điểm: Cung Văn hóa Lao động TP.HCM cơ sở Bình Trưng, Củ Chi, Thuận An, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu và Khu Công nghệ cao.

Người lao động được tặng phiếu mua hàng, mua hàng giảm giá khi đi khám bệnh ẢNH: PHAN DIỆP

Tại buổi khám, Liên đoàn Lao động TP.HCM còn tổ chức "Gian hàng phúc lợi đoàn viên", bán các mặt hàng chất lượng với giá ưu đãi. Mỗi chị em đến khám bệnh được tặng phiếu mua hàng 150.000 đồng. Các em nhỏ đi cùng phụ huynh còn được tặng phiếu mua hàng 50.000 đồng/cháu.

Trong Tháng Công nhân 2026, Liên đoàn Lao động TP.HCM còn tổ chức tầm soát bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Các hoạt động khuyến khích đoàn viên, người lao động xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc thăm khám sức khỏe, phát hiện và chủ động phòng tránh các bệnh hiểm nghèo, nan y.