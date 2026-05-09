Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Lao động - Việc làm

Miễn phí sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng AI cho 12.000 chị em ở TP.HCM

Phan Diệp
Phan Diệp
09/05/2026 17:15 GMT+7

Trong tháng 5, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức sàng lọc ung thư cổ tử cung kết hợp trí tuệ nhân tạo cho khoảng 12.000 lao động nữ từ 18 - 45 tuổi.

Ngày 9.5, khoảng 900 đoàn viên, lao động nữ ở TP.HCM được khám, sàng lọc ung thư cổ tử cung miễn phí. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Công đoàn thành phố đồng hành vì sức khỏe người lao động" của Liên đoàn Lao động TP.HCM, hưởng ứng Tháng Công nhân 2026.

Điểm đáng chú ý, chương trình này ứng dụng trí tuệ nhân tạo (công nghệ CerviCare AI) trong sàng lọc ung thư cổ tử cung. Ưu điểm của công nghệ này giúp phát hiện tổn thương tử cung mức độ cao 98%; kết quả có ngay sau 5 giây; đây là phương pháp sàng lọc không xâm lấn và phân tích hình ảnh dựa trên kho dữ liệu hơn 7 triệu kết quả.

12.000 chị em ở TP.HCM được sàng lọc ung thư cổ tử cung kết hợp AI - Ảnh 1.

Buổi đầu tiên ngày 9.5 có khoảng 900 nữ lao động được sàng lọc ung thư cổ tử cung

ẢNH: PHAN DIỆP

Bác sĩ Quy Thị Tuyết Hoa, Bệnh viện đa khoa Phương Chi (phường Chánh Hiệp), cho biết: "Hôm đầu tiên triển khai chương trình, bệnh viện có 12 bác sĩ và nữ hộ sinh trực tiếp hỗ trợ các nữ lao động khám, sàng lọc bệnh lý ung thư cổ tử cung. Chúng tôi soi cổ tử cung, kết hợp AI để phân tích, đọc kết quả".

Bác sĩ Hoa cho biết, ứng dụng AI vào sàng lọc bệnh lý giúp rút ngắn thời gian, chỉ 3 - 5 phút/người. Hình ảnh chụp rõ, độ phân giải tốt, giúp bác sĩ quan sát, nhận ra sự bất thường trên tử cung dễ hơn. Phương pháp này phù hợp các buổi khám tập trung với số lượng đông bệnh nhân.

12.000 chị em ở TP.HCM được sàng lọc ung thư cổ tử cung kết hợp AI - Ảnh 3.

Người lao động được bác sĩ đọc kết quả sàng lọc, tư vấn tình hình sức khỏe

ẢNH: PHAN DIỆP

Chị Cao Thị Phương Huyền (42 tuổi, giáo viên một trường tiểu học, ở phường Phú Mỹ) cho biết: "Trước đây, tôi chỉ đi khám phụ khoa bình thường, tầm soát ung thư cổ tử cung  chờ khoảng hơn 2 tuần mới có kết quả. Hôm nay được khám và có kết quả rất nhanh, hình ảnh cổ tử cung được chụp màu, hình thấy rất rõ. Bác sĩ cho biết tôi chưa có gì bất thường nhưng nên tái khám định kỳ".

Theo kế hoạch, có khoảng 12.000 lao động nữ được khám sàng lọc ung thư cổ tử cung trong tháng 5 này. Thời gian khám diễn ra vào các ngày cuối tuần của tháng 5 với 7 địa điểm: Cung Văn hóa Lao động TP.HCM cơ sở Bình Trưng, Củ Chi, Thuận An, Bến Cát, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu và Khu Công nghệ cao.

12.000 chị em ở TP.HCM được sàng lọc ung thư cổ tử cung kết hợp AI - Ảnh 4.

Người lao động được tặng phiếu mua hàng, mua hàng giảm giá khi đi khám bệnh

ẢNH: PHAN DIỆP

Tại buổi khám, Liên đoàn Lao động TP.HCM còn tổ chức "Gian hàng phúc lợi đoàn viên", bán các mặt hàng chất lượng với giá ưu đãi. Mỗi chị em đến khám bệnh được tặng phiếu mua hàng 150.000 đồng. Các em nhỏ đi cùng phụ huynh còn được tặng phiếu mua hàng 50.000 đồng/cháu.

Trong Tháng Công nhân 2026, Liên đoàn Lao động TP.HCM còn tổ chức tầm soát bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Các hoạt động khuyến khích đoàn viên, người lao động xây dựng lối sống lành mạnh, tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc thăm khám sức khỏe, phát hiện và chủ động phòng tránh các bệnh hiểm nghèo, nan y.

Tin liên quan

Khai mạc Tháng công nhân: Tặng 12 'mái ấm Công đoàn cho' người lao động

Khai mạc Tháng công nhân: Tặng 12 'mái ấm Công đoàn cho' người lao động

Tối 28.4, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Tháng công nhân lần thứ 18, đồng thời trao tặng 12 'mái ấm Công đoàn' và nhiều phần quà cho người lao động khó khăn.

TP.HCM dư lao động ngành dịch vụ, nhà hàng, thiếu thợ lành nghề

Tháng Công nhân 2026: 'Vô số ưu đãi' đặc biệt cho người lao động

Khám phá thêm chủ đề

ung thư cổ tử cung sàng lọc ung thư cổ tử cung AI lao động nữ Liên đoàn Lao động TP.HCM tháng công nhân 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận