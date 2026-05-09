TP.HCM dư lao động ngành dịch vụ, nhà hàng, thiếu thợ lành nghề

Thông tin trên nêu trong Báo cáo thị trường lao động, việc làm tháng 4.2026 của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (thuộc Sở Nội vụ TP.HCM). Thống kê nhu cầu người tìm việc - việc tìm người tháng 4 theo các tiêu chí ngành nghề của trung tâm, có 18.595 người tìm việc và 27.103 vị trí việc làm trống.



Người lao động được Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tư vấn thông tin thị trường việc làm

Ảnh: Phan Diệp

Theo đó, 3 nhóm ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều ở TP.HCM hiện nay gồm:

Ngành lao động phổ thông và công việc giản đơn, nhu cầu tuyển dụng lớn nhất với 9.163 vị trí (chiếm gần 34%), trong khi số người tìm việc là 6.752 người.

Nhóm lao động có tay nghề như vận hành máy - sản xuất có đào tạo đang thiếu hụt nguồn cung: nhu cầu tuyển dụng (3.505 vị trí) cao hơn nhiều so với số người tìm việc (2.275 người).

Mặt khác, nhóm thừa nguồn cung lao động như ngành dịch vụ - nhà hàng - du lịch - bán lẻ có 1.205 người tìm việc nhưng doanh nghiệp chỉ có nhu cầu tuyển 713 người. Ngành kinh doanh - bán hàng cũng đang có số người tìm việc là 2.469 người, cao hơn so với nhu cầu tuyển dụng là 2.198 vị trí.

Báo cáo cũng nêu về nhu cầu người tìm việc - việc tìm người theo trình độ như sau: trình độ THCS, THPT có số người tìm việc ít hơn nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đơn cử, với trình độ THPT, có 9.413 người tìm việc trong khi có đến 12.365 vị trí cần tuyển. Ngược lại, ở trình độ đại học có 2.450 người tìm việc, trong khi nhu cầu tuyển chỉ cần 1.754 vị trí.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM chia sẻ: 4 tháng qua, trung tâm thực hiện 62 phiên giao dịch việc làm; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 194.228 lượt người, trong đó có 10.977 lượt người được giới thiệu việc làm và 3.423 người nhận việc làm. Đơn vị tổ chức 28 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc cho người lao động, cập nhật chính sách pháp luật cho doanh nghiệp…



Top 3 ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều ở TP.HCM hiện nay Ảnh: Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM

Về việc hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, 4 tháng đầu năm, trung tâm đã tư vấn hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 1.615 người lao động. Cạnh đó, trình Sở Nội vụ ký ban hành 1.464 quyết định hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Về bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm tiếp nhận 48.524 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 42.098 người; tiếp nhận 211.517 lượt người đến thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm.

Đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong chi trả trợ cấp thất nghiệp và thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định của người lao động.

Tháng 5 này, trung tâm tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm. Trung tâm sẽ cập nhật thường xuyên các thông tin tuyển dụng mới của doanh nghiệp lên website và các trang mạng xã hội, ứng dụng việc làm... tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và doanh nghiệp tiếp cận.

Người tìm việc có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên website của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: https://vieclamhcm.com.vn. Hoặc tìm hiểu trên trang Facebook: https://www.facebook.com/TTDVVLHCM. Ngoài ra, ứng viên trực tiếp đến trung tâm và các điểm giải quyết bảo hiểm thất nghiệp vào giờ hành chính sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: Trụ sở chính: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định, TP.HCM. Trụ sở 2: 369 đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP.HCM. Trụ sở 3: 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TP.HCM. Hotline Phòng giới thiệu việc làm: 0339163968 Email: sanvieclamhcm@gmail.com



