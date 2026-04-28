Khai mạc Tháng công nhân: Tặng 12 'mái ấm Công đoàn cho' người lao động

Tháng công nhân năm 2026 có chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" được tổ chức gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Ngày hội văn hóa công nhân - Kết nối giá trị, lan tỏa yêu thương.

Lễ khai mạc có bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và gần 2.000 cán bộ, đoàn viên tham dự.

Đây là hoạt động tôn vinh giá trị lao động, những đóng góp tích cực của lực lượng cán bộ, đoàn viên, người lao động vào sự phát triển chung của TP.HCM.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc

Tặng nhà cho công nhân

Tại sự kiện, LĐLĐ TP.HCM trao tặng 12 "mái ấm Công đoàn" (60 triệu đồng/căn) cho công nhân, lao động. Ngoài ra, tổ chức Công đoàn TP.HCM còn tặng 300 phần quà (mỗi phần gồm 2 triệu đồng và 1 phần quà trị giá tối thiểu là 500.000 đồng) của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết: "Sau sáp nhập địa giới, công nhân TP.HCM hiện có trên 7,2 triệu lao động. LĐLĐ TP.HCM luôn lấy người lao động làm trung tâm, công đoàn cơ sở làm nền tảng, chuyển đổi số làm công cụ và hiệu quả thực chất làm thước đo của mọi hoạt động chăm lo".



Bám sát chủ đề của Tháng công nhân, ông Bùi Thanh Nhân cho biết sẽ tổ chức nhiều hoạt động. Đầu tiên là đẩy mạnh phong trào "Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động". Khơi dậy tinh thần thi đua, cải tiến kỹ thuật, sáng kiến trong đoàn viên, công nhân, lao động áp dụng vào thực tiễn tại doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất.

Tập trung các hoạt động chăm lo toàn diện, thiết thực: Tháng công nhân không chỉ là thi đua mà còn là dịp tri ân người lao động. Cụ thể là tổ chức tốt chương trình "Cảm ơn người lao động", thăm hỏi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động.

Tăng cường đối thoại, xây dựng quan hệ lao động hài hòa: Tổ chức chương trình "Đối thoại tháng 5", diễn đàn "Công nhân với Đảng - Đảng với công nhân" để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết các vướng mắc của người lao động.

Bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc

Đại diện LĐLĐ TP.HCM tặng 12 "mái ấm Công đoàn" cho công nhân ẢNH: PHAN DIỆP



Tổ chức Tháng công nhân trọng tâm, không hình thức

Bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết: "Tháng công nhân là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng đối với giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn cả nước nói chung, của TP.HCM nói riêng".

Phát biểu tại buổi lễ, bà Thái Thu Xương gửi gắm LĐLĐ TP.HCM tổ chức Tháng công nhân mang lại hiệu quả thiết thực, hướng tới công đoàn cơ sở. Hoạt động phải có trọng tâm, trọng điểm, không hình thức. Lấy người lao động làm trung tâm trong mọi hoạt động của công đoàn và doanh nghiệp.

Tháng công nhân gắn liền với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho người lao động, xem người lao động là vốn quý của doanh nghiệp. Đổi mới quản lý phải luôn đồng hành với đổi mới sáng tạo và phải trở thành động lực phát triển, năng suất lao động là thước đo hiệu quả.

Đoàn viên, người lao động mua sắm trong chương trình "Phúc lợi đoàn viên", chiều 28.4 ẢNH: PHAN DIỆP



Sự kiện có khoảng 2.000 cán bộ công đoàn, công nhân tham gia ẢNH: PHAN DIỆP



Trước lễ khai mạc, gần 1.500 cán bộ công đoàn, công nhân lao động còn được tặng phiếu mua hàng 150.000 đồng/người để mua sắm trong các gian hàng trong chương trình "Phúc lợi đoàn viên".

Trong khuôn khổ chương trình còn có buổi tập huấn "Nhận diện và giải pháp an toàn phòng chống cháy nổ" cho người lao động trong môi trường làm việc.

Chương trình "Tọa đàm Tháng công nhân", ký kết biên bản ghi nhớ với 3 đơn vị: Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện đa khoa Nguyễn Thị Thập, phối hợp khám sức khỏe cho công nhân.