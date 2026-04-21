Tháng Công nhân 2026: 'Vô số ưu đãi' đặc biệt cho người lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM vừa công bố kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân 2026 với chủ đề công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Bước qua năm thứ 18 tổ chức, Tháng Công nhân năm nay gắn với kỷ niệm 140 năm Ngày quốc tế Lao động 1.5 và tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động. "Vô số ưu đãi" Tháng Công nhân 2026 Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết: "Trong Tháng Công nhân, phấn đấu có từ 80% doanh nghiệp với 100 lao động trở lên triển khai ít nhất 1 hoạt động hưởng ứng, được lan tỏa trên báo chí, truyền thông. Có khoảng 10% đoàn viên, người lao động tham gia đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp nâng cao năng suất lao động. Trong đó, ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan, doanh nghiệp".

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM ẢNH: PHAN DIỆP

Các hoạt động được yêu cầu tổ chức thiết thực, lấy người lao động làm trung tâm, công đoàn cơ sở làm nền tảng triển khai… Để thực hiện được mục tiêu, LĐLĐ TP.HCM triển khai nhiều hoạt động, cụ thể như sau:

1. Tổ chức chương trình để người đứng đầu doanh nghiệp đối thoại với công nhân, người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo đó, phấn đấu 70% công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động tổ chức đối thoại. Tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo TP.HCM với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Điểm mới của năm nay là gợi ý công đoàn cơ sở nghiên cứu xây dựng mô hình: góc cà phê cùng lãnh đạo để tạo sự gần gũi trong quá trình trao đổi, bày tỏ ý kiến, sáng kiến... Vận động chủ doanh nghiệp đến thăm tại khu nhà trọ của người lao động.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM thăm hỏi công nhân ẢNH: PHAN DIỆP

2. Chương trình "Cảm ơn người lao động" và các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.



Cụ thể, các cấp công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các gian hàng phúc lợi công đoàn, chương trình bán hàng ưu đãi, giảm giá cho người lao động tại doanh nghiệp, khu trọ.

3. Tổ chức "Bữa cơm công đoàn": Vận động doanh nghiệp cải thiện chất lượng bữa ăn; bổ sung suất ăn cho người lao động làm thêm giờ, người làm trong môi trường nặng nhọc, độc hại. Đề xuất chủ doanh nghiệp quan tâm điều kiện sinh hoạt tại khu nhà trọ, hỗ trợ cải thiện môi trường sống của công nhân.

Nghĩa tình Công đoàn và đổi mới sáng tạo

Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thống của tổ chức công đoàn tiếp tục được phát huy như: Kỳ nghỉ nghĩa tình công đoàn; phối hợp với các bệnh viện, phòng khám, khu công nghiệp... tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe chuyên đề cho người lao động ngành nghề nặng nhọc, độc hại, lao động nữ. Tổ chức tư vấn sức khỏe, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người lao động.

Không chỉ quan tâm đến người lao động, tổ chức Công đoàn TP.HCM còn quan tâm đến người thân, gia đình của họ. Theo đó, LĐLĐ TP.HCM sẽ tổ chức ngày hội gia đình công nhân để gắn kết yêu thương, lan tỏa nghĩa tình công đoàn; ngày hội văn hóa công nhân để kết nối giá trị, lan tỏa yêu thương.



Công nhân, người lao động được tổ chức công đoàn chăm lo dịp tết 2026 ẢNH: PHAN DIỆP

Trong Tháng Công nhân 2026, các hoạt động thể thao cho người lao động cũng được tổ chức, các môn thi phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp, địa phương.

Bám sát chủ đề của Tháng Công nhân 2026 là đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, LĐLĐ TP.HCM tổ chức ngày hội: Kỹ năng lao động - việc làm bền vững.

Theo đó, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm, tư vấn cho người lao động về việc làm, tuyển dụng, nâng cao kỹ năng... Bên cạnh đó là thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động của công nhân.







