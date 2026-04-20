Đời sống Cộng đồng

Gần 4.000 công nhân Công ty PouYuen thi chạy bộ, kéo co: Ai cũng có quà

Phan Diệp
20/04/2026 05:30 GMT+7

Công ty PouYuen (TP.HCM) tổ chức sự kiện thể thao thu hút gần 4.000 công nhân thi chạy bộ, kéo co... hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 18, ai tham gia cũng có quà.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất 30.4, ngày Quốc tế Lao động 1.5 và hưởng ứng tháng công nhân lần thứ 18, Công đoàn Công ty PouYuen tổ chức nhiều hoạt động thể thao, vui chơi.

Sáng 19.4, gần 4.000 công nhân có mặt tại khu vực sinh hoạt chung nằm trong khuôn viên nhà xưởng để thi chạy bộ, kéo co, nấu ăn.

Công nhân thi kéo co, sáng 19.4

Ảnh: Công đoàn công ty PouYuen

Người lao động hào hứng chuẩn bị thi chạy bộ

Ảnh: Công đoàn Công ty PouYuen

Đặc biệt, trong các cuộc thi, phần thưởng không chỉ dành cho người chiến thắng mà tất cả công nhân tham dự đều có quà. Mỗi công nhân đến tham gia đều được tặng 1 phiếu ăn trị giá 50.000 đồng và 1 phiếu mua sắm 50.000 đồng.

Song song với các cuộc thi thể thao sôi động là hoạt động kết nạp gần 500 đoàn viên và khen thưởng 300 công nhân có thành tích trong lao động, sản xuất.

Tháng công nhân lần thứ 18 chính thức diễn ra vào tháng 5 với chủ đề: Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. 

Trước đó, từ ngày 14 - 17.4, công ty phối hợp với Phòng khám sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (Chi cục Dân số TP.HCM) khám bệnh miễn phí cho 2.500 nữ công nhân ngay tại công ty.

Ông Củ Phát Nghiệp - Chủ tịch Công đoàn Công ty PouYuen cho biết: "Thông qua các hoạt động này, chúng tôi mong muốn anh chị em công nhân tăng cường sự đoàn kết, sự gắn bó với tổ chức công đoàn, với Đảng và Nhà nước. Không chỉ làm việc, hoạt động vui chơi giúp anh chị em có tinh thần thoải mái, lấy lại năng lượng, khơi dậy tinh thần cống hiến nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, hoàn thành các mục tiêu năm 2026".

Nữ công nhân được khám sức khỏe

Ảnh: Công đoàn Công ty PouYuen

Đại diện Liên đoàn Lao động TP.HCM trao quà cho công nhân sáng 19.4

Ảnh: Công đoàn Công ty PouYuen

Đại diện cho tiếng nói của công nhân, ông Củ Phát Nghiệp bày tỏ sự biết ơn đến ban lãnh đạo công ty luôn tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động ý nghĩa cho người lao động.

Theo kế hoạch, ngày 9.5, công ty tiếp tục tổ chức đối thoại và chương trình cảm ơn người lao động. Ngoài ra, công đoàn sẽ tổ chức ngày hội kỹ năng lao động: Đổi mới sáng tạo - nâng cao năng suất lao động cho công nhân.

Công ty PouYuen hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép thể thao. PouYuen Việt Nam là công ty con của Tập đoàn Pou Chen (Đài Loan), một trong những nhà sản xuất giày dép lớn nhất toàn cầu. Ở TP.HCM, PouYuen được xem là công ty có số lượng công nhân đông nhất. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công ty chi 1.000 tỉ đồng để chăm lo tết cho công nhân.

Tin liên quan

Công ty PouYuen: Cả ngàn công nhân sắm tết 'thả ga', mã giảm giá đến 50%

Công ty PouYuen: Cả ngàn công nhân sắm tết 'thả ga', mã giảm giá đến 50%

1.000 công nhân Công ty PouYuen ở phường Tân Tạo được 'thả ga' sắm tết tại Điểm phúc lợi đoàn viên do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức sáng nay 17.1.

Thưởng Tết Bính Ngọ: Công ty PouYuen chi tiền 'khủng' cỡ nào?

Thi nấu ăn, vẽ móng ở Công ty PouYuen: Nam công nhân duy nhất giành giải nhất

Khám phá thêm chủ đề

Công ty PouYuen công nhân tháng công nhân 2026 Công đoàn Chạy bộ Kéo co
