Đang bán hàng, tiểu thương ở chợ được gọi đi... khám mắt

Phan Diệp
06/05/2026 05:30 GMT+7

Ngày 5.5, tiểu thương, người lao động làm việc ở chợ Thủ Dầu Một (phường Thủ Dầu Một) được gọi đi khám mắt miễn phí, bác sĩ đem thiết bị y tế đến tận nơi phục vụ.

Ngày 5.5, các bác sĩ ở bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự đã đem các thiết bị y tế đến chợ Thủ Dầu Một để khám mắt miễn phí cho các tiểu thương, người lao động. Hoạt động động diễn ra suốt cả ngày, khoảng 100 người đã được thăm khám. 

Tại đây, các bác sĩ bệnh viện mắt trực tiếp kiểm tra thị lực, thăm khám cho tiểu thương. Nhiều tiểu thương đã được phát hiện sớm các bệnh lý về mắt đã được bác sĩ tư vấn điều trị. 

Tiểu thương, người lao động được khám mắt ngay tại chợ

Bà Nguyễn Lệ Vy, Chủ tịch công đoàn Công ty CP TMDV và Đầu tư TDM chia sẻ, hoạt động khám mắt này rất thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của tiểu thương trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bản thân, đặc biệt là sức khỏe thị lực trong điều kiện lao động hiện nay. 

Bà Lệ Vy cho biết thêm, đây là một trong những chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động, tiểu thương hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026. Hoạt động chăm sóc sức khỏe tiểu thương thể hiện vai trò đồng hành, chăm lo thiết thực của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Nhiều tiểu thương lớn tuổi được phát hiện sớm các bệnh lý về mắt

Bên cạnh hoạt động khám, tư vấn miễn phí, các đơn vị tổ chức còn trao tặng quà cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn, giúp người lao động an tâm làm việc.

Song song với hoạt động Tháng Công nhân, sắp tới Hội chữ thập đỏ phường Thủ Dầu Một cũng tổ chức Tháng Nhân đạo với nhiều hoạt động như hiến máu, bếp ăn yêu thương, tặng quà cho người lao động khó khăn...  

