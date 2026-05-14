Điểm tựa mới cho công nhân TP.HCM ở các xã, phường, đặc khu

Lễ ký kết có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ, phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM với các địa phương trong việc phát huy vai trò là đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống công nhân, lao động trên địa bàn.

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận thành Ủy TP.HCM; ông Phan Hồng Ân, Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam TP.HCM; đại diện LĐLĐ TP.HCM và lãnh đạo các phường, xã, đặc khu trên địa bàn.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, chia sẻ thông tin về tình hình công nhân, lao động ở TP.HCM

Ảnh: Phan Diệp

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM chia sẻ: "Công đoàn phường, xã, đặc khu ở TP.HCM là một mô hình công đoàn hoàn toàn mới, thành lập từ 1.7.2025. Gần 1 năm qua, hoạt động công đoàn theo mô hình mới mặc dù còn khó khăn nhưng đã ghi nhận nhiều nơi có các cách làm sáng tạo, hiệu quả để chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho công nhân, lao động địa phương".

Theo ông Nhân, TP.HCM sau hợp nhất, từ 600 cán bộ công đoàn biên chế còn 126 người, quản lý 23.000 công đoàn cơ sở, quy mô hơn 2,4 triệu đoàn viên. Mỗi cán bộ công đoàn chuyên trách quản lý khoảng 2.000 đoàn viên và gần 200 công đoàn cơ sở.



Trong bối cảnh mới, đội ngũ cán bộ công đoàn phường, xã, đặc khu là cấp quan trọng để phát triển hoạt động công đoàn trên địa bàn.

Đại diện Đảng uỷ, công đoàn các xã, phường, đặc khu ở TP.HCM tham gia lễ ký kết sáng 14.5 Ảnh: Phan Diệp

Theo đó, quy chế phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ TP.HCM và địa phương có những nội dung gồm:

Phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; công tác phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở.

Phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở và trong công tác xây dựng lực lượng cốt cán và nòng cốt chính trị trong công nhân, lao động; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công nhân, lao động.

Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Cụ thể như: nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, nhà ở, phúc lợi của người lao động; giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, an toàn vệ sinh lao động...; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Phối hợp tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Cụ thể là, nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình quan hệ lao động trên địa bàn; phối hợp tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể tại doanh nghiệp; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể theo quy định pháp luật...



Quy chế có hiệu lực từ hôm nay 14.5. Hai bên thống nhất thiết lập cơ chế trao đổi thông tin định kỳ 6 tháng một lần. Khi phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh công nhân, hai bên chủ động trao đổi, thống nhất phương án xử lý, bảo đảm tính kịp thời, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.