Lương công nhân lên đến 33 triệu đồng/tháng tại sàn việc làm phường Minh Phụng

"Sàn giao dịch việc làm phường Minh Phụng 2026" do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ) và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Minh Phụng tổ chức. Đợt này, có 12 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp với hơn 1.000 vị trí. Các ngành nghề tuyển nhiều là lao động phổ thông, công nhân xây dựng, vận tải, kho vận, bán hàng...

Ông Châu Kiến Quang, Phó chủ tịch UBND phường Minh Phụng cho biết: "Theo khảo sát tình hình lao động trên địa bàn, chúng tôi thấy người dân đang có nhiều nhu cầu tìm kiếm việc làm, đặc biệt là đối tượng bộ đội xuất ngũ, gia đình khó khăn... Sàn giao dịch việc làm giúp người dân có cơ hội tiếp cận, tìm những việc làm gần nhà với mức thu nhập tốt".

Tại sàn giao dịch việc làm, Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons đã thông báo tuyển công nhân với mức lương lên đến 33 triệu đồng/tháng và 41 triệu đồng/tháng cho vị trí tổ trưởng nhóm công nhân xây dựng.



Công ty Vincons được người lao động chú ý khi đưa ra mức thu nhập cao cho công nhân xây dựng Ảnh: Phan Diệp

Ông Trần Việt Hùng, đại diện bộ phận tuyển dụng Công ty Vincons cho biết: "Đơn vị đang cần lượng công nhân, lao động phổ thông lớn, khoảng 100.000 người từ nay đến cuối năm để phục vụ cho nhiều dự án. Công ty đang tuyển tất cả các ngành nghề liên quan đến xây dựng như: thợ xây, thợ thạch cao, cốt thép, nhôm kính, hệ thống cơ điện..."

Với đặc thù ngành xây dựng thường xuyên làm việc ngoài trời, công ty yêu cầu người lao động có độ tuổi từ 18 - 50, sức khỏe tốt. Công nhân vào làm việc được công ty lo toàn bộ về chỗ ở tại ký túc xá, ăn uống, đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định.

Lao động phổ thông chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo lý thuyết, thực hành, khi chính thức làm việc nhận lương 14 triệu đồng/tháng cho 26 ngày công. Công nhân xây dựng có tay nghề từ bậc 1 đến bậc 3 hoặc người có kinh nghiệm, khả năng quản lý nhóm, lương dao động từ 17 - 33 triệu đồng/26 ngày công.

Đặc biệt, với các vị trí tổ trưởng nhóm xây dựng có kinh nghiệm quản lý, điều phối, đọc bản vẽ... mức lương từ 32 - 41 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, công ty đang cần tuyển thêm nhiều vị trí lao động chuyên môn như kỹ sư, nhân viên văn phòng, quản lý công cán...

Công ty J&T Express tư vấn cho người lao động

Anh Phạm Quốc Tiến, nhân viên tuyển dụng Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T Express) cho biết công ty đang cần tuyển các vị trí làm việc ở bưu cục như giao hàng (400 người), nhân viên điều phối (20 người), nhân viên phân loại hàng (50 người), tài xế... thu nhập từ 15 - 20 triệu/tháng.

Với vị trí giao hàng, người lao động có thể chọn địa điểm bưu cục làm việc ở khu vực gần nhà. Sau 6 tháng, công ty sẽ ký hợp đồng chính thức, đóng BHXH đầy đủ.

Công ty TNHH Chợ Tốt cần tuyển 100 nhân viên bán hàng, 50 bảo vệ, 30 phụ bếp, lương từ 6 - 13 triệu đồng, ưu tiên bộ đội xuất ngũ. Riêng vị trí nhân viên kinh doanh tuyển 5 người, lương đến 30 triệu đồng/tháng.

Người dân phường Minh Phụng được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID Ảnh: Phan Diệp

Người lao động phường Minh Phụng mong muốn tìm việc gần nhà Ảnh: Phan Diệp

Đến với sàn việc làm, người dân còn được hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID trong lễ phát động chiến dịch phủ xanh công dân số của phường.

Địa phương mong muốn đẩy mạnh vận động người dân thao tác thuần thục các công cụ trên ứng dụng trên VNeID như: chữ ký số cá nhân, sổ tay sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội; cài đặt các ứng dụng tiện ích gồm: SOS an ninh trật tự, báo cháy 114, công dân số thành phố, eTax Mobile và VNeTraffic. Mục tiêu là trong 15 ngày, phường sẽ hoàn thành "phủ xanh công dân số" với 90.000 dân trên địa bàn.