Trạm Công dân số: Đưa dịch vụ công và y tế số đến khu dân cư

Trạm Công dân số được xây dựng trên nền tảng định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID), cho phép người dân tiếp cận nhiều dịch vụ thiết yếu một cách thuận tiện, an toàn, bảo mật mà không cần di chuyển đến cơ quan hành chính.

Buổi khánh thành Trạm Công dân số tại Khu đô thị Cityland Park Hills (phường Gò Vấp) Ảnh: M.Huyền

Mô hình y tế số tiện lợi

Tại đây, người dân có thể thực hiện 6 nhóm chức năng cốt lõi gồm: Hành chính công, An ninh an toàn, Y tế số, Tiện ích dân sinh, Tra cứu và đóng phạt nguội, Tài chính - ngân hàng.

Các thủ tục hành chính như nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán, tra cứu tiến độ, phản ánh an ninh trật tự… được thực hiện nhanh gọn chỉ bằng vài thao tác. Bên cạnh đó là các tiện ích thường nhật như thanh toán hóa đơn điện, nước, internet, học phí; đăng ký mua bảo hiểm y tế; sử dụng dịch vụ ngân hàng, viễn thông; tra cứu giao thông công cộng. Trạm còn tích hợp nút SOS kết nối trực tiếp lực lượng an ninh địa phương khi có sự cố.

Điểm nhấn đáng chú ý trong mô hình là hợp phần y tế số. Với sự tham gia vận hành của hệ thống Long Châu - đơn vị đã tích hợp VNeID từ sớm - người dân có thể kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản bằng thiết bị thông minh, được tư vấn, mua thuốc và tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại nơi cư trú.

Việc ứng dụng định danh điện tử trong mua thuốc giúp bảo đảm nguyên tắc “đúng người - đúng toa”, tăng tính minh bạch và an toàn. Quy trình được thiết kế đơn giản, giúp rút ngắn thời gian, hạn chế di chuyển, đặc biệt hữu ích với người cao tuổi và người bận rộn.

Tại Trạm công dân số, người dân có thể kiểm tra các chỉ số sức khỏe cơ bản bằng thiết bị thông minh, được tư vấn, mua thuốc và tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại nơi cư trú ẢNH: M.Huyền

Cung cấp miễn phí tại khu dân cư, không giới hạn đối tượng sử dụng

Theo Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Trạm Công dân số thể hiện sự chuyển đổi từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”, lấy người dân làm trung tâm. Thiết bị số tập trung, đa tiện ích được cung cấp miễn phí tại khu dân cư, không giới hạn đối tượng sử dụng, góp phần xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân, trọng dân, hiểu dân và vì dân.

Theo Đại tá Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), Trạm Công dân số là minh chứng cho việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chuyển phương thức phục vụ từ thủ công, phân tán sang tích hợp trên nền tảng dữ liệu. Mục tiêu trong năm 2026 là mở rộng lên 100 trạm, hình thành hệ sinh thái kiosk đa tiện ích gắn với định danh điện tử, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các chuyên gia đánh giá giá trị cốt lõi của mô hình không chỉ nằm ở tiện ích trước mắt mà còn ở khả năng kết nối, liên thông dữ liệu. Dữ liệu dân cư, dữ liệu y tế và các thông tin liên quan được xác thực trên nền tảng số, hướng tới hệ dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ quản lý và chăm sóc người dân trong dài hạn, phù hợp định hướng chuyển đổi số quốc gia.

Hiện Trạm Công dân số đã có mặt tại một số khu đô thị lớn như Celadon City, Vinhomes Ba Son, Đảo Kim Cương và Cityland Park Hills. Trong thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được mở rộng tại TP.HCM và nhiều địa phương khác.