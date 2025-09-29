Sẽ liên thông dữ liệu xét nghiệm trên cả nước

Viện xét nghiệm giúp tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả hoạt động vì nguồn lực đầu tư tập trung và đặc biệt có ý nghĩa cho việc đồng bộ, chuẩn hóa chất lượng xét nghiệm.

Ngoài phục vụ khám chữa bệnh trong toàn bệnh viện và tiếp nhận mẫu từ các bệnh viện vệ tinh, tuyến tỉnh, huyện, Viện Xét nghiệm Bệnh viện Bạch Mai là trung tâm trong mạng lưới xét nghiệm quốc gia, đạt tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ xét nghiệm cơ bản chuyên sâu, cho tất cả các chuyên ngành: huyết học truyền máu, sinh hóa miễn dịch, vi sinh, ký sinh trùng, sinh học phân tử, di truyền, giải phẫu bệnh, tế bào học và còn tham gia phát triển các xét nghiệm mới, các test mới và thử nghiệm lâm sàng. Viện xét nghiệm được tự động hóa, robot đọc kết quả tự động và có AI hỗ trợ chẩn đoán, đọc tiêu bản phân tích tế bào máu, phát hiện bất thường và trả kết quả 100% online. Với mô hình này, viện xét nghiệm sẽ hỗ trợ hội chẩn từ xa với các bệnh viện, và là nơi miễn phí sàng lọc cơ bản hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, được triển khai từ 2026.

Liên thông dữ liệu giúp người bệnh giảm việc phải thực hiện lại các xét nghiệm khi chuyển tuyến điều trị ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Đào Xuân Cơ, labo của Viện Xét nghiệm Bệnh viện Bạch Mai đang được hoàn thiện để đạt chuẩn quốc tế toàn diện, tham gia hợp tác với các trung tâm xét nghiệm quốc tế, các trung tâm, các viện, các trường đào tạo y khoa của Anh, Mỹ và các đơn vị y tế hàng đầu của châu Á. Đây là các điều kiện cần có, đảm bảo chất lượng xét nghiệm tương đồng, khi triển khai các nghiên cứu lớn với quốc tế.

Trong nước, viện sẽ là trung tâm huấn luyện xét nghiệm cho các tuyến y tế, phục vụ liên thông dữ liệu xét nghiệm trên cả nước. "Chỉ có thể thực hiện liên thông dữ liệu khi năng lực xét nghiệm các đơn vị tương đương về chất lượng. Để liên thông dữ liệu xét nghiệm giữa các tuyến, trước tiên cần phải đồng bộ về chất lượng dữ liệu (danh mục xét nghiệm, kết quả xét nghiệm). Để làm xét nghiệm chuẩn, các tuyến phải đồng bộ về thiết bị, nhân lực, quy trình chuẩn từ khâu lấy mẫu", ông Cơ cho biết.

Tại các bệnh viện lớn mỗi ngày phải thực hiện số lượng rất lớn các mẫu xét nghiệm cơ bản, lên đến 5.000 - 7.000 người/ngày. Việc liên thông dữ liệu xét nghiệm giúp người bệnh giảm hơn nữa việc phải thực hiện lại các xét nghiệm khi chuyển tuyến điều trị, giảm thời gian và chi phí điều trị. Dữ liệu các xét nghiệm còn phục vụ cho đánh giá mô hình, xu hướng bệnh tật, từ đó có các chiến lược phù hợp về can thiệp, chăm sóc sức khỏe người dân.