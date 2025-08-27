Cần Thơ: Triển khai hệ thống tự động xử lý 9.000 - 10.000 lượt xét nghiệm/ngày

Ngày 27.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, Khoa Xét nghiệm bệnh viện vừa đưa vào hoạt động hệ thống tự động hóa xét nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân ĐBSCL. Với hệ thống này, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý, phân tích đến trả kết quả được khép kín và kiểm soát chất lượng hoàn toàn tự động.

Kỹ thuật viên vận hành hệ thống tự động hóa xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ ẢNH: ĐT

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Diệu Hiền, Phó trưởng Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, hiện mỗi ngày Khoa Xét nghiệm của bệnh viện tiếp nhận 9.000 - 10.000 lượt xét nghiệm các loại như: sinh hóa, miễn dịch, sinh học phân tử, ký sinh trùng, vi sinh... Việc vận hành hệ thống tự động hóa xét nghiệm giúp giảm tải áp lực cho nhân viên y tế, đồng thời nâng cao năng lực phục vụ người bệnh tại ĐBSCL.

Đặc biệt, với thời gian trả kết quả xét nghiệm sẽ được rút ngắn đáng kể, bảo đảm độ tin cậy cao, hệ thống tự động hóa xét nghiệm sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho phòng xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị.

Hiện tại, với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế tại ĐBSCL, mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận từ 2.000 đến 2.500 lượt người đến khám và điều trị ngoại trú. Số lượng bệnh nhân nội trú cũng dao động từ 1.500 đến 1.700 lượt/ngày.

Việc ứng dụng hệ thống tự động hóa xét nghiệm vào công tác khám, chữa bệnh không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả chuyên môn mà còn góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, rút ngắn thời gian trả kết quả và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.