Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cần Thơ: Triển khai hệ thống tự động xử lý 9.000 - 10.000 lượt xét nghiệm/ngày

Đình Tuyển
Đình Tuyển
27/08/2025 22:08 GMT+7

Với 9.000 - 10.000 lượt xét nghiệm các loại mỗi ngày, việc đưa vào vận hành hệ thống tự động hóa xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ giúp giảm tải áp lực cho nhân viên y tế, đồng thời mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Ngày 27.8, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, Khoa Xét nghiệm bệnh viện vừa đưa vào hoạt động hệ thống tự động hóa xét nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân ĐBSCL. Với hệ thống này, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý, phân tích đến trả kết quả được khép kín và kiểm soát chất lượng hoàn toàn tự động.

Cần Thơ: Vận hành hệ thống tự động xử lý 9.000 – 10.000 lượt xét nghiệm/ngày - Ảnh 1.

Kỹ thuật viên vận hành hệ thống tự động hóa xét nghiệm tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

ẢNH: ĐT

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Diệu Hiền, Phó trưởng Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, hiện mỗi ngày Khoa Xét nghiệm của bệnh viện tiếp nhận 9.000 - 10.000 lượt xét nghiệm các loại như: sinh hóa, miễn dịch, sinh học phân tử, ký sinh trùng, vi sinh... Việc vận hành hệ thống tự động hóa xét nghiệm giúp giảm tải áp lực cho nhân viên y tế, đồng thời nâng cao năng lực phục vụ người bệnh tại ĐBSCL.

Đặc biệt, với thời gian trả kết quả xét nghiệm sẽ được rút ngắn đáng kể, bảo đảm độ tin cậy cao, hệ thống tự động hóa xét nghiệm sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho phòng xét nghiệm phục vụ chẩn đoán và điều trị. 

Cần Thơ: Vận hành hệ thống tự động xử lý 9.000 – 10.000 lượt xét nghiệm/ngày - Ảnh 2.

Hiện mỗi ngày Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận 9.000 - 10.000 lượt xét nghiệm các loại như: sinh hóa, miễn dịch, sinh học phân tử, ký sinh trùng, vi sinh...

ẢNH: ĐT

Hiện tại, với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế tại ĐBSCL, mỗi ngày, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận từ 2.000 đến 2.500 lượt người đến khám và điều trị ngoại trú. Số lượng bệnh nhân nội trú cũng dao động từ 1.500 đến 1.700 lượt/ngày. 

Việc ứng dụng hệ thống tự động hóa xét nghiệm vào công tác khám, chữa bệnh không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả chuyên môn mà còn góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, rút ngắn thời gian trả kết quả và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Tin liên quan

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ: Thực hiện 10 ca ghép thận, hướng tới ghép gan

Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ: Thực hiện 10 ca ghép thận, hướng tới ghép gan

Tính đến nay, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện 10 ca ghép thận, hướng tới thực hiện ghép gan vào năm 2026.

Khám phá thêm chủ đề

Xét nghiệm Cần Thơ ĐBSCL nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận