100 chủ doanh nghiệp phường Minh Phụng 'đi học' về sở hữu trí tuệ, vì sao?

Ngày 21.5, phường Minh Phụng, TP.HCM (quận 11 cũ) tổ chức hướng dẫn cho 100 người dân là chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, sở hữu trí tuệ. Hoạt động nằm trong chương trình "Phát triển tài sản trí tuệ của TP.HCM" tại phường Minh Phụng.



Tài sản trí tuệ là gì?

Ông Châu Kiến Quang, Phó chủ tịch UBND phường Minh Phụng, cho biết thực tế hiện nay, nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn có những mô hình, sản phẩm tốt, nhiều nhãn hiệu, logo... đã "đi vào lòng người dân".

Đó là tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp đã tâm huyết gầy dựng, nhưng nhiều người chưa nghĩ đến việc bảo vệ đứa con tinh thần này, dẫn đến việc dễ bị sao chép, ăn cắp ý tưởng.

Ông Châu Kiến Quang, Phó chủ tịch UBND phường Minh Phụng phát biểu tại buổi tập huấn

"Từ đó, chúng tôi tổ chức buổi tập huấn để hỗ trợ người dân tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương; khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Mục tiêu xa hơn là đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố", ông Châu Kiến Quang nói.



Tại buổi tập huấn, anh Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất MiT chia sẻ, đơn vị thường thiết kế và phát triển các sản phẩm dịch vụ về bảo trì máy tính phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, khi làm xong, công bố ra thị trường thì ngay hôm sau, các công ty trong ngành hoặc "đối thủ" cũng sao chép ý tưởng, làm ra sản phẩm tương tự.

Anh Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất MiT chia sẻ về việc công ty anh bị sao chép ý tưởng

Từ câu chuyện của anh Minh, TS Ngô Đắc Thuần, Chủ tịch HĐQT IP Group - chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, đồng thời là báo cáo viên của buổi tập huấn, phân tích: "Ngay sau khi sáng tạo ra một mô hình dịch vụ, quy trình làm việc, sản phẩm hay một logo... thì bản thân tác giả đã có quyền tác giả. Khi đó, tác giả cần có hành động lưu bằng chứng về ngày giờ sáng tạo ra sản phẩm, sau đó đến các bước đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ về sản phẩm đó. Điều này sẽ giúp cá nhân, doanh nghiệp thắng kiện trong trường hợp tranh chấp với những bên sao chép, ăn cắp ý tưởng...".

Doanh nghiệp cần biết những điều này

Hành động lưu chứng cứ này còn có thể giúp nhận diện sản phẩm của người sáng tạo ra nó để tiến đến xem xét: Liệu đây có phải là một giải pháp kỹ thuật để có thể đăng ký thêm sáng chế hay không?

TS Ngô Đắc Thuần, Chủ tịch HĐQT IP Group chia sẻ thông tin về sở hữu trí tuệ

Chuyên gia cho biết quy trình rà soát, bảo vệ, bảo hộ tài sản trí tuệ/sở hữu trí tuệ của một tổ chức gồm:

Hành vi lưu lại chứng cứ bằng cách đóng mộc, ký tên.



Ghi nhận ai là tác giả, chủ sở hữu.



Lưu trữ bằng cách đặt file dễ nhớ, dễ tìm, dự phòng file mềm, file cứng.



Đi đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ.



Đóng gói định giá/thẩm định giá.

Có khoảng 100 chủ hộ kinh doanh, doanh nghiệp ở phường Minh Phụng, TP.HCM tham gia tập huấn

Các quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ gồm các bước sau:

Tra cứu (3 -7 ngày): Đánh giá rủi ro trùng lặp tên nhãn hiệu, logo... trước khi nộp đơn.

Nộp đơn: Xác lập quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Thẩm định hình thức (1 tháng): Thẩm định viên Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định hình thức của đơn nhãn hiệu.

Công bố đơn (2 tháng): Công báo sở hữu công nghiệp sau khi đơn được chấp nhận hợp lệ.

Thẩm định nội dung (5 tháng): Thẩm định viên Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung của đơn nhãn hiệu.

Cấp giấy chứng nhận (1 - 2 tháng): Nhận giấy chứng nhận nhãn hiệu và đưa vào quản trị.



"Từ việc lưu chứng cứ quyền tác giả cho đến đi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chủ doanh nghiệp có thể đóng gói tất cả trở thành danh mục sở hữu trí tuệ của công ty. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp sở hữu, bảo vệ tài sản trí tuệ của mình mà còn giúp nâng cao giá trị trong các trường hợp như chuyển nhượng, bán công ty...", ông Thuần cho biết.