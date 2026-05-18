TP.HCM mở đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ đến ngày 30.5

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các sở, ngành, địa phương đồng loạt mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ đến hết ngày 30.5.2026.

Theo đó, đợt cao điểm được triển khai trên toàn địa bàn với yêu cầu "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm bản quyền và các hành vi xâm phạm trên môi trường số, thương mại điện tử.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, không để kéo dài, tồn đọng, gây bức xúc trong dư luận.

Loạt lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố vì liên quan đến hành vi xâm phạm bản quyền ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong đợt cao điểm này, Công an TP.HCM được giao vai trò chủ trì, tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm. Lực lượng công an tập trung rà soát toàn diện các địa bàn, lĩnh vực, đặc biệt là hoạt động trên không gian mạng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, các mô hình "kho hàng online" và các dịch vụ trung gian thanh toán, logistics có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Công an TP.HCM cũng được yêu cầu chủ động thu thập, phân tích dữ liệu, nhận diện phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng; đồng thời triệt xóa các đường dây, tổ chức hoạt động phức tạp, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải được khẩn trương xác minh, củng cố chứng cứ để khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bảo đảm đúng người, đúng hành vi.

Xử lý tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ tháng 5.2025

Song song đó, Sở Văn hóa và Thể thao được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm bản quyền trong lĩnh vực xuất bản, quảng cáo, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Đặc biệt, cơ quan này tập trung kiểm soát việc lợi dụng hoạt động quảng cáo, truyền thông, biểu diễn để quảng bá hàng hóa, dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý các hành vi sử dụng trái phép hình ảnh, nội dung, chương trình, tác phẩm. Thành phố đặt mục tiêu số vụ việc xử lý trong lĩnh vực này tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh để xử lý hàng giả, hàng nhái ẢNH: QLTT

Đối với Sở Công Thương, UBND TP.HCM yêu cầu chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, kho hàng, điểm tập kết và trên các sàn thương mại điện tử.

Trọng tâm là kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là trong môi trường trực tuyến. Thành phố đặt mục tiêu số vụ việc xử lý trong đợt cao điểm tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ tháng 5.2025.

Trong khi đó, Sở Khoa học và Công nghệ giữ vai trò đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện. Cơ quan này có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nâng cao năng lực bảo vệ tài sản trí tuệ.

Sau khi kết thúc đợt cao điểm, các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá, duy trì các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trong đợt cao điểm được kỳ vọng góp phần siết chặt kỷ cương thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại TP.HCM.