Người thất nghiệp ở TP.HCM đang giảm mạnh, vì sao?

Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM (Sở Nội vụ), từ ngày 1.1.2026 đến ngày 25.5.2026, đơn vị tiếp nhận 68.424 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 24,21% so với cùng kỳ năm ngoái (90.285 người).

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 5 tháng qua là 56.886 người, giảm 27,47% so với cùng kỳ (78.436 người).

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM cho biết số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái là do tình hình kinh tế khởi sắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Người lao động trao đổi thông tin với nhà tuyển dụng tại sàn giao dịch việc làm ở phường Tăng Nhơn Phú (tổ chức tháng 5.2026) Ảnh: Phan Diệp

Bên cạnh đó, trung tâm đã đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, thông tin thị trường kết nối cung - cầu lao động kịp thời, có hiệu quả, giúp người lao động tìm được việc làm mới. Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng được tuyên truyền rộng rãi hơn.

Từ đầu năm đến nay, các phiên sàn giao dịch việc làm được tổ chức ngày càng nhiều và đa dạng, giúp người lao động dễ dàng tìm kiếm công việc phù hợp.

Một số kết quả trung tâm đã đạt được trong 5 tháng qua:

Thực hiện 83 phiên giao dịch việc làm, gồm: 61 phiên tổ chức tại các trụ sở trung tâm và các điểm tiếp nhận bảo hiểm thất nghiệp - Giới thiệu việc làm; 5 phiên phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức và 17 phiên tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm do các đơn vị khác tổ chức.



Tiếp nhận 275.338 lượt người đến thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm; có 265.813 lượt người được trung tâm giới thiệu, tư vấn việc làm.



2.252 người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề được tư vấn, hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.



Phối hợp các công ty có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tư vấn cho 1.252 người lao động có nhu cầu làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.



Tháng 6 này, trung tâm tiếp tục tổ chức các sàn giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến và hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người tìm việc có thể tìm kiếm thông tin tuyển dụng trên website của Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM: https://vieclamhcm.com.vn. Hoặc tìm hiểu trên trang Facebook: https://www.facebook.com/TTDVVLHCM. Ngoài ra, ứng viên trực tiếp đến trung tâm và các điểm giải quyết bảo hiểm thất nghiệp vào giờ hành chính sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.HCM: Trụ sở chính: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Gia Định (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM. Trụ sở 2: 369 Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TP.HCM. Trụ sở 3: 764 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, TP.HCM. Hotline phòng giới thiệu việc làm: 0339163968 Email: sanvieclamhcm@gmail.com.



