Người dân TP.HCM dỡ nhà, nhường đất mở rộng quốc lộ 13

Nhiều hộ dân bắt đầu tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 13 (đoạn qua phường Hiệp Bình, TP.HCM) lên 10 làn xe, kỳ vọng sớm giảm tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua.
Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, những ngày qua trên tuyến quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình qua địa bàn phường Hiệp Bình, một số hộ dân thuộc diện giải tỏa toàn bộ bắt đầu di dời, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng quốc lộ 13. Với những trường hợp bị ảnh hưởng một phần, người dân cũng chủ động cắt bớt mặt tiền, lùi nhà vào phía trong và sửa sang lại nơi ở.
Dự án mở rộng quốc lộ 13 là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm khu vực cửa ngõ phía đông, có tổng chiều dài khoảng 6,3 km. Tuyến đường được quy hoạch mở rộng lên 60 m, tương đương 10 - 12 làn xe, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 21.000 tỉ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.
