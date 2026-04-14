Người dân TP.HCM dỡ nhà, nhường đất mở rộng quốc lộ 13

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, những ngày qua trên tuyến quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình qua địa bàn phường Hiệp Bình, một số hộ dân thuộc diện giải tỏa toàn bộ bắt đầu di dời, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng quốc lộ 13. Với những trường hợp bị ảnh hưởng một phần, người dân cũng chủ động cắt bớt mặt tiền, lùi nhà vào phía trong và sửa sang lại nơi ở.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm khu vực cửa ngõ phía đông, có tổng chiều dài khoảng 6,3 km. Tuyến đường được quy hoạch mở rộng lên 60 m, tương đương 10 - 12 làn xe, với tổng mức đầu tư dự kiến gần 21.000 tỉ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Để mở rộng quốc lộ 13, có 1.041 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến nay, ban quản lý dự án đã chi trả cho 598 trường hợp với tổng kinh phí 4.368 tỉ đồng, thu hồi mặt bằng của 25 trường hợp

Người dân tháo dỡ nhà dọc quốc lộ 13 để bàn giao mặt bằng cho dự án mở rộng đường (ảnh chụp vào chiều 13.4)

Dù được đề xuất mở rộng từ năm 2002, nhưng nhiều năm qua, dự án vẫn chậm triển khai do vướng giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và cơ chế

Quốc lộ 13 được xem là trục giao thông "xương sống" kết nối Bình Dương cũ với trung tâm TP.HCM. Tuyến đường này hằng ngày vẫn phải "gồng mình" gánh lượng lớn phương tiện lưu thông qua mặt đường khá hẹp

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, ban đầu thành phố dự kiến bố trí 178 căn hộ và nền đất tái định cư. Tuy nhiên, sau rà soát, nhu cầu tăng lên gần 350 trường hợp, khiến việc chi trả bồi thường và bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng

Dọc quốc lộ 13, một số căn nhà đã được bàn giao, chủ nhà dọn đi nơi khác

Công nhân tất bật tháo dỡ, thu dọn vật liệu sau khi người dân bàn giao mặt bằng dọc quốc lộ 13

Ông Tuấn Hưng, người kinh doanh nhà trọ tại khu vực này, cho biết dù mức đền bù chưa thật sự như mong muốn nhưng gia đình vẫn đồng thuận bàn giao mặt bằng. Sống lâu năm dọc quốc lộ 13, ông chỉ mong tuyến đường sớm được mở rộng để việc đi lại thuận lợi hơn

Bên cạnh sự đồng thuận, vẫn còn không ít trăn trở. Với những hộ dân buôn bán, kinh doanh mặt tiền, việc giải tỏa, thu hẹp diện tích đồng nghĩa phải thay đổi sinh kế

Tuy vậy, dọc quốc lộ 13, số hộ hoàn tất việc tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng, nhưng nhiều căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng

Một hộ dân chủ động cắt bớt mặt tiền, lùi nhà vào phía trong để phục vụ dự án mở rộng đường

Với tình hình thực tế, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất điều chỉnh tiến độ dự án mở rộng quốc lộ 13. Cụ thể, công tác chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng dự kiến hoàn thành vào tháng 6.2026, khởi công dự án vào tháng 1.2027 và hoàn thành vào cuối năm 2028

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng mặt đường, dự án còn được đầu tư đồng bộ hạ tầng thoát nước, cây xanh. Đây được xem là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua tại cửa ngõ phía đông bắc TP.HCM

Quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm và ngập khi mưa lớn, triều cường. Theo quy hoạch, ngoài việc mở rộng mặt đường, khu vực giữa tuyến sẽ được xây dựng đường trên cao 4 làn xe, hai bên là đường song hành