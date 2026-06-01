Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6.2026, đi dọc quốc lộ 13, đoạn qua P.Hiệp Bình, TP.HCM, nhiều hộ dân đang tất bật tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng tuyến đường này.

Sau nhiều năm chờ đợi, dự án mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình đang bước vào giai đoạn quan trọng khi công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh tiến độ.

Theo đó, TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 31.7.2026, đây được xem là cột mốc quan trọng để dự án có thể triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ.

Mở rộng quốc lộ 13: Căn nhà 5 tầng bị cắt một phần, chủ nhà vẫn vui vẻ vì lý do này

Gia đình bà Nguyễn Thị Phước là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Phần diện tích thu hồi khoảng 4 mét vuông đất. Bà Phước cho biết gia đình sẵn sàng phối hợp để bàn giao mặt bằng, đồng thời mong các thủ tục liên quan được thực hiện nhanh chóng để dự án sớm triển khai đồng bộ.

Trong khi đó, với gia đình anh Đỗ Minh Hà, mức độ ảnh hưởng lớn hơn khi căn nhà 5 tầng phải cắt bỏ một phần, diện tích bị ảnh hưởng gần 50 mét vuông. Theo anh Hà, việc chỉnh sửa, gia cố lại ngôi nhà sau giải tỏa sẽ phát sinh không ít khó khăn và chi phí. Dù vậy, anh Hà cho biết vẫn đồng thuận với chủ trương mở rộng quốc lộ 13 bởi đây là dự án hạ tầng quan trọng của thành phố.

Dỡ nhà, bàn giao mặt bằng mở rộng quốc lộ 13: ‘mong mỏi nơi tái định cư’

Dự án mở rộng quốc lộ 13 có chiều dài khoảng 6km, tổng mức đầu tư gần 21.000 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60m, kết hợp đường trên cao và hệ thống đường song hành, góp phần nâng cao năng lực lưu thông tại cửa ngõ kết nối TP.HCM với Bình Dương và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Bên cạnh đó, tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ, dự án mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ Ngã ba Ông Bố đến Vành đai 3 đã được khởi công từ đầu năm 2022, với chiều dài gần 15km. Đến nay, công trình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, quy mô mặt đường được nâng từ 6 lên 8 làn xe.