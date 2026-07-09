Vụ nghi ngộ độc sau ăn cơm gà ở Khánh Hòa: Quán bị phạt 10 triệu đồng

Ngày 9.7, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại quán cơm gà Q.N (ở tổ Lộc Hải, phường Cam Ranh, Khánh Hòa).

Theo đó, sáng 4.7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận thông tin từ Trạm y tế phường Cam Ranh về việc nhiều người nhập viện với biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn ói và sốt nhẹ sau khi ăn cơm gà tại quán này vào bữa trưa và bữa chiều 2.7.

Khoảng 3 giờ ngày 3.7, người đầu tiên xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa, được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cấp cứu.

Đến 17 giờ ngày 4.7, số ca nhập viện tăng lên 50, trong đó có 21 trẻ em dưới 15 tuổi; 4 người ổn định được xuất viện ngay chiều cùng ngày.

Trong ngày 5.7, nhiều người từng ăn tại quán dù chưa xuất hiện triệu chứng vẫn đến bệnh viện kiểm tra, theo dõi sức khỏe, nâng tổng số người nhập viện lên 68.

Hầu hết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, quá trình điều trị không ghi nhận ca nào diễn biến nặng. Đến 20 giờ ngày 6.7, toàn bộ 68 người sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Quán cơm gà Q.N đã tạm dừng hoạt động kể từ khi xảy ra sự việc ẢNH: P.L

Quán đã hủy mẫu thức ăn lưu, chưa thể xác định nguyên nhân

Ngay trong sáng 3.7, UBND phường Cam Ranh cử đội điều tra ngộ độc thực phẩm đến nắm tình hình tại bệnh viện; đồng thời lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra quán cơm gà Q.N và yêu cầu quán dừng kinh doanh ăn uống từ chiều cùng ngày.

Đoàn kiểm tra của phường lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt quán 10 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm, gồm: khu vực chế biến để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập (phát hiện có ruồi); không lập sổ kiểm thực 3 bước theo quy định; hệ thống cống rãnh thoát nước thải khu bếp bị ứ đọng, không được che đậy kín.

Chủ cơ sở phải khắc phục các tồn tại, chi trả chi phí khám chữa bệnh, thăm hỏi người bị ảnh hưởng và chỉ được hoạt động trở lại khi bảo đảm đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, tại thời điểm đoàn của phường kiểm tra, cơ sở đã hủy mẫu thức ăn sau 24 giờ kể từ khi lưu mẫu nên cơ quan chức năng không thể lấy mẫu kiểm nghiệm, xác định tác nhân gây nghi ngộ độc.

Sau khi xảy ra vụ việc, trên trang cá nhân mạng xã hội của mình, chủ quán cơm gà Q.N cũng đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng bị ảnh hưởng, cho biết bản thân và con trai cũng ăn cơm của quán và bị ảnh hưởng sức khỏe. Người này khẳng định nguyên liệu luôn có nguồn gốc rõ ràng, cam kết không né tránh trách nhiệm.

Chủ quán cho biết đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi nhiều bệnh nhân và sẽ tiếp tục hỗ trợ những trường hợp chưa kịp thăm hỏi.