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Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khánh Hòa cấm tour du lịch đến đảo Bình Ba, Bình Hưng

Bá Duy
Bá Duy
04/06/2026 15:00 GMT+7

Khánh Hòa yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành khẩn trương chấm dứt hoạt động, không quảng bá hay tổ chức tour du lịch đến đảo Bình Ba và Bình Hưng để bảo đảm an ninh căn cứ quân sự Cam Ranh.

Ngày 4.6, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh du lịch không tổ chức, quảng bá hay môi giới tour đến khu vực Mũi Hời, đảo Bình Ba và Hòn Chút (còn gọi là đảo Bình Hưng), thuộc xã Nam Cam Ranh.

Đây là khu vực nằm trong vành đai bảo vệ an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh, được Thủ tướng Chính phủ quy định cấm phát triển du lịch từ năm 2015 và tiếp tục khẳng định tại Quyết định số 04/2025/QĐ-TTg ngày 30.9.2025.

Khánh Hòa cấm tour du lịch đến đảo Bình Ba, Bình Hưng- Ảnh 1.

Dù lệnh cấm phát triển du lịch tại đảo Bình Ba, Bình Hưng đã có hiệu lực từ năm 2015, nhiều doanh nghiệp lữ hành vẫn công khai quảng cáo tour đến khu vực này

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đó, các doanh nghiệp lữ hành được yêu cầu khẩn trương rà soát, chấm dứt ngay hoạt động du lịch tại khu vực cấm; không tổ chức chương trình tham quan, không quảng cáo sản phẩm liên quan đến đảo Bình Ba và đảo Bình Hưng. Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa và Chi hội Lữ hành được yêu cầu tuyên truyền đến toàn bộ hội viên, trong khi UBND xã Nam Cam Ranh có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trên địa bàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết lý do văn bản phải ban hành lại vào thời điểm này xuất phát từ thực tế: Thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền trào lưu du lịch đảo Bình Ba, Bình Hưng với lời giới thiệu "hòn đảo hoang sơ chỉ người Việt Nam mới được đặt chân đến", thu hút sự chú ý mạnh của giới trẻ. Dù quy định cấm đã có từ lâu, nhiều tour nhỏ và khách lẻ vẫn công khai hoạt động qua các kênh mạng xã hội và website.

Khánh Hòa cấm tour du lịch đến đảo Bình Ba, Bình Hưng- Ảnh 2.

Một góc đảo Bình Hưng tại xã Nam Cam Ranh, Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Đảo Bình Ba thuộc xã Nam Cam Ranh, cách trung tâm Nha Trang khoảng 60 km về phía nam, có diện tích khoảng 3 km2 với bãi biển hoang sơ và nước biển trong xanh. Đảo Bình Hưng cách đất liền chỉ 1 km, là một trong bốn hòn đảo thuộc cụm "Tứ Bình" cùng Bình Ba, Bình Lập và Bình Tiên. Chính vẻ đẹp nguyên sơ và khoảng cách gần đất liền đã khiến hai đảo này liên tục bị khai thác du lịch trái phép bất chấp lệnh cấm.

Trước đó, từ năm 2024, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ thông tin quảng bá du lịch đảo Bình Ba và Bình Hưng trên website và mạng xã hội, nhưng tình trạng vi phạm vẫn chưa chấm dứt.

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