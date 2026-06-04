Vợ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải nguyện tiếp nối màu áo công an của chồng

Ngày 4.6, chị Lê Thị Thùy Hân (29 tuổi, vợ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm, Khánh Hòa) chia sẻ vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi sau khi nhận quyết định về công tác tại Công an xã Diên Khánh. Chị được Công an tỉnh Khánh Hòa tạm tuyển vào lực lượng Công an nhân dân trong 6 tháng, kể từ ngày 1.6, trước khi được xem xét biên chế chính thức.

Theo lời chị Hân, quyết định khoác lên màu áo công an đến sau nhiều đắn đo. Khi được thông báo nằm trong diện xem xét tuyển dụng cách đây gần hai tháng, chị từng do dự bởi nỗi đau mất chồng còn quá lớn, con gái thì còn nhỏ. Sự động viên của gia đình, lãnh đạo Công an tỉnh và đồng đội của chồng dần giúp chị vững tâm hơn để nộp hồ sơ xét tuyển.

Chị Lê Thị Thùy Hân, vợ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải ẢNH: X.H

Đồng thời, chị Hân tâm sự, anh Nguyễn Xuân Hải rất tâm huyết với công việc. Vì vậy, chị muốn tiếp nối lý tưởng mà anh đã chọn, tiếp tục gìn giữ màu áo mà anh từng hết lòng cống hiến.

Với chị, đây không đơn thuần là một công việc ổn định sau biến cố, mà còn là trách nhiệm với chồng, con và gia đình hai bên. Anh Hải là con thứ hai, đồng thời là trụ cột chính của gia đình. Bố chồng chị tuổi cao, mắc bệnh suy thận mạn tính phải chạy thận thường xuyên, còn chị gái anh đang hồi phục sau tai nạn giao thông. Vợ chồng chị nên duyên năm 2020, vất vả mới có được một mặt con. "Giờ tôi phải mạnh mẽ để chăm con, để con có điểm tựa khi ba mất", chị nói.

Chị Hân cùng người thân tại lễ trao quyết định tuyển dụng vào ngành công an ẢNH: X.H

Gần 100 ngày qua, gia đình chị Hân thường xuyên được Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh và đồng đội của anh Hải thăm hỏi, hỗ trợ. Sự sẻ chia ấy, theo chị, là nguồn động viên lớn để cả nhà gắng gượng vượt qua mất mát.

Về công tác mới tại Công an xã Diên Khánh, chị Hân nhìn nhận có chút áp lực khi bước vào môi trường khác hẳn trước đây. Dù vậy, công việc dự kiến gắn với chuyên môn kế toán, lĩnh vực chị từng học và có 5 năm kinh nghiệm tại một công ty ở Diên Khánh, nên chị phần nào yên tâm. Chị cho biết sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ và sống xứng đáng với sự hy sinh của chồng.

Trước đó, đầu tháng 4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa đã ký giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (sinh năm 2025, là con của vợ chồng thiếu tá Nguyễn Xuân Hải và chị Hân), theo chương trình "Mẹ đỡ đầu". Hội cam kết đồng hành cùng cháu đến khi tròn 18 tuổi, hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng từ tháng 4.2026 đến tháng 8.2043, đồng thời thường xuyên thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, tết và hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt. Dịp này, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cũng trao sổ tiết kiệm trị giá 25 triệu đồng cho cháu Hải Yến.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa cam kết đồng hành cùng cháu Hải Yến đến khi tròn 18 tuổi ẢNH: T.L

Như Thanh Niên đã đưa tin, rạng sáng 21.3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm trong lúc tuần tra khu vực sông Cái (đoạn qua xã Diên Lâm) phát hiện hai đối tượng đang hút cát trái phép. Khi bị yêu cầu dừng để kiểm tra, các đối tượng chống đối, ngăn cản. Trong điều kiện đêm tối, nước chảy xiết, đại úy Nguyễn Xuân Hải bị đuối nước và hy sinh.

Ghi nhận sự hy sinh anh dũng của anh Hải, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký quyết định truy thăng quân hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với anh Nguyễn Xuân Hải.