Vợ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải được tuyển vào ngành công an

Sáng 3.6, tại trụ sở Công an xã Diên Khánh, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa về việc tạm tuyển bà Lê Thị Thùy Hân (28 tuổi) vào lực lượng Công an nhân dân. Bà Hân là vợ của thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, người hy sinh khi làm nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Cái, đoạn qua xã Diên Lâm.

Đại tá Nguyễn Quân, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi lễ. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an xã Diên Khánh, Công an xã Diên Lâm và chính quyền địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định tạm tuyển bà Lê Thị Thùy Hân, có trình độ cao đẳng quản trị kinh doanh, vào công tác tại Công an xã Diên Khánh.

Sau 6 tháng tạm tuyển, Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ xem xét tuyển dụng chính thức bà vào lực lượng Công an nhân dân theo quy định.

Bà Lê Thị Thùy Hân là vợ thiếu tá Nguyễn Xuân Hải tại lễ công bố quyết định

ẢNH: X.H

Trước đó, rạng sáng 21.3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm trong lúc tuần tra khu vực sông Cái (thôn Đồng Trăng 3) phát hiện hai người đang hút cát trái phép. Khi tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra, các đối tượng không chấp hành mà chống đối, ngăn cản. Trong điều kiện đêm tối, nước chảy xiết, đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi) bị đuối nước và hy sinh, sau đó được truy thăng quân hàm thiếu tá.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Việc tạm tuyển bà Hân là chính sách mang ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với thân nhân chiến sĩ đã hy sinh vì bình yên của Tổ quốc ẢNH: X.H

Việc tạm tuyển bà Hân là chính sách mang ý nghĩa nhân văn của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, thể hiện sự quan tâm, tri ân đối với thân nhân chiến sĩ đã hy sinh vì bình yên của Tổ quốc, qua đó kịp thời động viên, giúp đỡ gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thùy Hân bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và hứa sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại đơn vị mới.