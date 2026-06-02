Tê tê Java quý hiếm bò vào sân nhà, người dân giao nộp công an

Ngày 2.6, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận cá thể tê tê Java do người dân tự nguyện giao nộp để chăm sóc, quản lý và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Bàn giao cá thể tê tê Java cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) ẢNH: C.A

Trước đó, ngày 1.6, trong lúc dọn dẹp vệ sinh và phát quang khu vực quanh nhà, ông A Sem (82 tuổi, trú thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ phát hiện cá thể tê tê bò vào sân.

Biết đây là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc diện được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt, ông A Sem cùng cháu trai là A Ghen (30 tuổi) đã nhanh chóng đưa cá thể tê tê đến Công an xã Sa Loong để giao nộp.

Qua kiểm tra ban đầu, cá thể tê tê nặng khoảng 2,5 kg, không có dấu hiệu bị thương, khả năng vận động tốt và thể trạng khỏe mạnh.

Cá thể tê tê Java được người dân phát hiện bò vào sân nhà ẢNH: C.A

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Sa Loong đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực IV (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) xác định đây là cá thể tê tê Java (tên khoa học Manis javanica), thuộc nhóm IB (nhóm động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) trong danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam.

Hiện cá thể tê tê đã được bàn giao cho Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray để tiếp tục theo dõi, chăm sóc và thực hiện các thủ tục thả về môi trường tự nhiên theo quy định.