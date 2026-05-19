Phát hiện gà lôi lam hồng tía quý hiếm ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

19/05/2026 19:45 GMT+7

Thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong rừng tự nhiên, Vườn quốc gia Chư Mom Ray vừa ghi nhận sự xuất hiện của gà lôi lam hồng tía cùng nhiều loài gà quý hiếm khác.

Ngày 19.5, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi) cho biết đơn vị vừa ghi nhận sự xuất hiện của gà lôi lam hồng tía thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong rừng tự nhiên.

Gà lôi lam hồng tía được phát hiện tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Quảng Ngãi)

ẢNH: VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY

Theo ông Thủy, gà lôi lam hồng tía thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý, bảo vệ chặt chẽ.

Ngoài gà lôi lam hồng tía, thời gian qua lực lượng kiểm lâm và cán bộ Vườn quốc gia Chư Mom Ray còn ghi nhận nhiều loài gà rừng quý hiếm khác như gà lôi vằn, gà so ngực gù, gà tiền mặt đỏ… thông qua bẫy ảnh và hoạt động tuần tra bảo vệ rừng.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray, các loài gà quý hiếm này chủ yếu sinh sống trong những cánh rừng già còn giữ được hệ sinh thái nguyên sinh, có tán che dày, độ ẩm cao và ít chịu tác động của con người. Đây cũng là môi trường sống giàu nguồn thức ăn tự nhiên như hạt rừng, côn trùng và nhiều loại quả.

Gà lôi vằn thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại - được phát hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray

ẢNH: X.THỦY

Sau khi ghi nhận sự xuất hiện của các đàn gà quý hiếm, lực lượng bảo vệ rừng đã tăng cường tuần tra, đồng thời lắp đặt thêm camera giám sát để theo dõi sự di chuyển của động vật hoang dã.

Hiện Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đã triển khai 280 máy ảnh tự động trong rừng nhằm phục vụ công tác giám sát đa dạng sinh học. Hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận hoạt động của các loài động vật hoang dã, phục vụ nghiên cứu khoa học và công tác bảo tồn.

Theo thống kê, Vườn quốc gia Chư Mom Ray hiện có hơn 1.000 loài động vật; trong đó có 112 loài nguy cấp, quý hiếm nằm trong danh mục bảo tồn của Việt Nam và quốc tế.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray: Gấu ngựa, gà tiền mặt đỏ quý hiếm 'sập' bẫy ảnh

Bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray ghi nhận gấu ngựa và gà tiền mặt đỏ, 2 loài động vật quý hiếm thuộc nhóm IB - nhóm cực kỳ quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

