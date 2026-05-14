Khỉ mặt đỏ quý hiếm được nuôi như thú cưng suốt 12 năm

Ngày 14.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 1 cá thể khỉ mặt đỏ thuộc nhóm động vật quý hiếm trong Sách đỏ do người dân tự nguyện giao nộp để xử lý theo quy định.

Ông Lê Đình Phùng (64 tuổi, ở phường Quy Nhơn), người giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ cho biết khoảng năm 2014, gia đình ông phát hiện con vật đi lạc vào khu vườn phía sau nhà nên đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng như vật nuôi quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Khỉ mặt đỏ quý hiếm được bàn giao cho cơ quan chức năng ẢNH: ĐVCC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện ông Phùng nuôi cá thể khỉ mặt đỏ tại nhà riêng.

Trong quá trình làm việc, cán bộ công an đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Sau khi được giải thích, vận động, ông Phùng tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ cho cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca Arctoides. Đây là loài khỉ lớn nhất trong họ Macaca. Khỉ mặt đỏ là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được thống kê trong Sách đỏ của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) 1997.