Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khỉ mặt đỏ quý hiếm được nuôi như thú cưng suốt 12 năm

Đức Nhật
Đức Nhật
14/05/2026 16:01 GMT+7

Một người đàn ông ở phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã tự giao nộp con khỉ mặt đỏ quý hiếm sau 12 năm chăm sóc, nuôi dưỡng tại nhà riêng để cơ quan chức năng tiếp nhận, bảo tồn theo quy định.

Ngày 14.5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận 1 cá thể khỉ mặt đỏ thuộc nhóm động vật quý hiếm trong Sách đỏ do người dân tự nguyện giao nộp để xử lý theo quy định.

Ông Lê Đình Phùng (64 tuổi, ở phường Quy Nhơn), người giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ cho biết khoảng năm 2014, gia đình ông phát hiện con vật đi lạc vào khu vườn phía sau nhà nên đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng như vật nuôi quen thuộc suốt nhiều năm qua.

Khỉ mặt đỏ quý hiếm được nuôi như thú cưng suốt 12 năm- Ảnh 1.

Khỉ mặt đỏ quý hiếm được bàn giao cho cơ quan chức năng

ẢNH: ĐVCC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện ông Phùng nuôi cá thể khỉ mặt đỏ tại nhà riêng.

Trong quá trình làm việc, cán bộ công an đã tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. Sau khi được giải thích, vận động, ông Phùng tự nguyện giao nộp cá thể khỉ mặt đỏ cho cơ quan chức năng tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca Arctoides. Đây là loài khỉ lớn nhất trong họ Macaca. Khỉ mặt đỏ là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được thống kê trong Sách đỏ của Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên (IUCN) 1997.

Tin liên quan

Mua động vật quý hiếm rồi giao nộp cho công an

Mua động vật quý hiếm rồi giao nộp cho công an

Anh Nguyễn Thiện Quang bỏ tiền mua cá thể tê tê, loài động vật quý hiếm từ một nhóm người, sau đó tự nguyện giao nộp cho công an.

Khám phá thêm chủ đề

động vật quý hiếm Động vật trong sách đỏ Sách đỏ Khỉ mặt đỏ Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận