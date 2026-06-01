5 thanh niên ở Khánh Hòa giao nộp tê tê Java quý hiếm cho công an

Bá Duy
01/06/2026 15:24 GMT+7

Phát hiện cá thể tê tê Java quý hiếm bên đường ở Khánh Hòa, 5 thanh niên đã đem giao nộp cho cơ quan chức năng để cứu hộ, bảo tồn.

Ngày 1.6, Công an xã Diên Lâm (Khánh Hòa) cho biết cá thể tê tê Java quý hiếm do 5 thanh niên trên địa bàn phát hiện và tự giác giao nộp đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên để tiếp tục chăm sóc, cứu hộ, bảo tồn và thực hiện các bước thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 21.5, nhóm thanh niên gồm Ngô Minh Đăng (25 tuổi, ở xã Diên Điền), Trần Quốc Huy (22 tuổi, ở xã Diên Lạc), Nguyễn Thế Vinh (27 tuổi, ở phường Ninh Hòa), Võ Văn Linh và Võ Văn Huy (cùng 28 tuổi, ở xã Diên Lâm) di chuyển trên hương lộ 39. Khi đến khu vực cầu Phú Cốc, cả nhóm phát hiện một cá thể tê tê đang cuộn tròn, giấu mặt bên đường.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc diện cần được bảo vệ nghiêm ngặt, nhóm thanh niên đã đưa cá thể này đến trụ sở Công an xã Diên Lâm để trình báo và giao nộp.

Công an xã Diên Lâm (Khánh Hòa) tiếp nhận cá thể tê tê Java quý hiếm

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Diên Lâm tiến hành kiểm tra, ghi nhận đặc điểm của cá thể động vật. Kết quả xác định đây là cá thể tê tê Java (Manis javanica) đực, dài khoảng 60 cm, nặng khoảng 2 kg, sức khỏe cơ bản ổn định.

Để bảo đảm việc chăm sóc, bảo tồn đúng quy trình chuyên môn, Công an xã Diên Lâm phối hợp đưa cá thể tê tê Java quý hiếm đến Phòng Kinh tế UBND xã Diên Lâm tiếp nhận và quản lý.

Trong thời gian lưu giữ, cá thể tê tê được theo dõi sức khỏe, chăm sóc và hoàn tất các thủ tục theo quy định về quản lý động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Đến ngày 29.5, tại trụ sở UBND xã Diên Lâm, Phòng Kinh tế phối hợp bàn giao cá thể này cho đại diện Vườn quốc gia Cát Tiên.

Cá thể tê tê đã được bàn giao cho Vườn quốc gia Cát Tiên để thực hiện các bước thả về môi trường tự nhiên

Theo Công an xã Diên Lâm, hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã quý hiếm của nhóm thanh niên là nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ môi trường và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Công an xã Diên Lâm cũng đề nghị người dân khi phát hiện động vật hoang dã hoặc các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm cần kịp thời thông báo hoặc giao nộp cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định.

