Công an xã Diên Khánh ra quân tháng cao điểm trấn áp tội phạm

Thượng tá Lê Văn Thọ, Trưởng Công an xã Diên Khánh, cho biết thời gian tới, trên địa bàn sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như: kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Quốc khánh 2.9 và Đại hội Đảng các cấp. Đây là thời điểm nhạy cảm, các loại tội phạm có thể lợi dụng để gia tăng hoạt động. "Việc phát động cao điểm thể hiện rõ tinh thần chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, giữ vững ổn định từ cơ sở theo chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh", ông Thọ nhấn mạnh.

Thượng tá Lê Văn Thọ, Trưởng Công an xã Diên Khánh, phát biểu tại lễ ra quân cao điểm trấn áp tội phạm Ảnh: Ngọc Phúc

Lực lượng Công an xã sẽ tập trung nắm chắc địa bàn, quản lý chặt các đối tượng nghi vấn, tuần tra khép kín tại các điểm công cộng, tụ điểm phức tạp; xử lý nghiêm tội phạm hình sự, ma túy, vi phạm về vũ khí, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; giải quyết dứt điểm mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

Theo thượng tá Lê Văn Thọ, trong tháng 7, Công an xã Diên Khánh đã điều tra, làm rõ 3 vụ án, trong đó có 2 vụ đặc biệt nghiêm trọng. Đáng chú ý, một vụ trộm cắp tài sản đã được truy xét nóng ngay trong đêm, bắt giữ nghi phạm và thu hồi tài sản cho bị hại.

Lực lượng Công an xã Diên Khánh thể hiện quyết tâm giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cho nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND xã Diên Khánh Nguyễn Lưu Truyền khẳng định, đợt cao điểm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị, mà còn tạo môi trường sống ổn định, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hiện toàn xã có 25 tổ an ninh cơ sở với 75 thành viên đang phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.