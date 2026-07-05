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Thời sự Dân sinh

Gần 50 người nghi ngộ độc sau ăn cơm gà ở Khánh Hòa

Bá Duy
Bá Duy
Khoảng 50 người dân đến khám và nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn ở một quán cơm gà tại Khánh Hòa.

Tối 5.7, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tại quán cơm gà Q.N ở phường Cam Ranh (Khánh Hòa) hiện sức khỏe đã ổn định. Theo báo cáo, số người vào khám và nhập viện là khoảng 50 người, hơn 10 người đã ra viện, những trường hợp còn lại do rơi vào thứ bảy, chủ nhật nên bác sĩ giữ lại theo dõi thêm, dự kiến ngày mai 6.7 sẽ xuất viện.

Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân này ăn tại quán cơm gà Q.N vào ngày 2.7, đến sáng 3.7 xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Ban đầu, có khoảng 10 người vào Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, sau đó tiếp tục có thêm nhiều trường hợp nhập viện. Toàn bộ bệnh nhân đều là người dân địa phương.

Gần 50 người nghi ngộ độc sau ăn cơm gà ở Khánh Hòa- Ảnh 1.

Quán cơm gà được yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra

ẢNH: BÁ DUY

Lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa khẳng định tất cả bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, không có trường hợp nào phải chuyển lên tuyến tỉnh do triệu chứng ngộ độc nhẹ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an, UBND phường Cam Ranh và trạm y tế đã tổ chức điều tra, lấy mẫu thực phẩm tại quán để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân.

Quán cơm gà Q.N được yêu cầu tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra và đến chiều 5.7 đã đóng cửa. Trước đó, chiều 4.7, đoàn công tác của UBND phường Cam Ranh đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị.

Chủ quán cơm gà Q.N xác nhận trong hai ngày 2 và 3.7 có nhiều khách hàng phải nhập viện sau khi ăn tại quán, cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm giám định và yêu cầu quán tạm ngừng kinh doanh.

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