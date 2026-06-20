Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp: Bệnh phẩm dương tính Salmonella

Ngày 20.6, tin từ UBND phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) cho biết, đã có 290 người nhập viện liên quan vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc 37 (địa chỉ tại đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp). Nhiều bệnh nhân có mẫu bệnh phẩm dương tính với Salmonella sp - một loại vi khuẩn đường ruột thường gây ngộ độc thực phẩm.

Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: THANH QUÂN

Theo đó, có 290 người nhập viện. Trong đó, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang và Bệnh viện Quân y 120 tiếp nhận điều trị số lượng bệnh nhân nhiều nhất, với 246 người. Đến nay, cơ quan y tế đã cho 28 người xuất viện, các bệnh nhân khác có sức khỏe ổn định.

Báo cáo dịch tễ xác định toàn bộ nạn nhân đều ăn bánh mì mua từ tiệm Hồng Ngọc 37. Sau khi ăn, người bệnh xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, tê tay và mệt mỏi nên phải đi cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM cho thấy, 25/36 mẫu bệnh phẩm từ những người nhập viện sau khi ăn bánh mì dương tính với Salmonella sp.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.6, UBND phường Đạo Thạnh tiếp nhận thông tin có nhiều người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37, nhập viện điều trị.

Ngay sau đó, UBND phường Đạo Thạnh ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mì Hồng Ngọc theo quy định. Đồng thời đề nghị cơ sở này đóng cửa kể từ 19 giờ ngày 16.6, đợi kết quả điều tra.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì nêu trên đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp điều tra, làm rõ.