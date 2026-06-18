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Thời sự Dân sinh

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp: Hơn 90 người nhập viện

Thanh Quân
Thanh Quân
Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Đồng Tháp, lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 90 trường hợp nhập viện.

Tối 17.6, lãnh đạo UBND phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đã có 93 người nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Ngọc 37 (ở đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh).

Các bệnh nhân bị triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt, mệt mỏi, tê tay, đau đầu, đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 120, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang, Trung tâm y tế khu vực Mỹ Tho. Trong đó, 4 trường hợp đã khỏe và về nhà, 88 trường hợp đang được theo dõi tại cơ sở y tế và 1 trường hợp chuyển viện lên TP.HCM.

Vụ nghi ngộ độc do ăn bánh mì Hồng Ngọc: Hơn 90 người nhập viện - Ảnh 1.

Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc trên đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp

ẢNH: THANH QUÂN

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 16.6, UBND phường Đạo Thạnh tiếp nhận thông tin có nhiều người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 37, đang nhập viện điều trị. 

Ngay sau đó, UBND phường Đạo Thạnh ban hành quyết định kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mì Hồng Ngọc theo quy định. Đồng thời đề nghị cơ sở này đóng cửa kể từ 19 giờ ngày 16.6, đợi kết quả điều tra.

Bệnh viện đa khoa Tiền Giang và Trung tâm y tế khu vực Mỹ Tho đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm theo quy định. Đồng thời, các đơn vị chức năng đang theo dõi tình hình bệnh nhân nằm viện điều trị.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì nêu trên đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp điều tra, làm rõ.

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