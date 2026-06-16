Vụ 124 người nghi ngộ độc bánh mì ở Quy Nhơn: Phát hiện vi khuẩn Salmonella

Ngày 16.6, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết đã có kết quả điều tra, xác minh vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến hộ kinh doanh Lâm Huyền (cơ sở bánh mì Lâm Huyền) tại số 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

Trước đó, ngày 24.5, ngành y tế tiếp nhận thông tin nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và sốt sau khi ăn bánh mì của cơ sở này. Qua rà soát, ghi nhận 124 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Đến nay, tất cả bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền, có 124 trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm ẢNH: ĐỨC NHẬT

Kết quả điều tra cho thấy, trong ngày 22.5, cơ sở bánh mì Lâm Huyền đã bán khoảng 200 ổ bánh mì các loại. Ngành y tế lấy 30 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, trong đó có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp., tác nhân thường gây ngộ độc thực phẩm đường ruột.

Kiểm tra đột xuất cơ sở, đoàn liên ngành phát hiện nhiều vi phạm về an toàn thực phẩm như: không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhân viên chưa được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, điều kiện chế biến và bảo quản không bảo đảm vệ sinh, sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

Ba mẫu thực phẩm gồm chả da, patê và giò thủ được gửi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu giò thủ có tổng số vi sinh vật hiếu khí vượt ngưỡng cho phép, không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Từ các kết quả điều tra, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có liên quan đến bánh mì kẹp thịt do hộ kinh doanh Lâm Huyền cung cấp. Tuy nhiên, do không còn mẫu thực phẩm mà các bệnh nhân đã sử dụng nên chưa đủ căn cứ xác định chính xác loại thực phẩm và tác nhân trực tiếp gây ngộ độc.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.