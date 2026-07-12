Bồ Đào Nha đăng quang, khép lại mùa lễ hội pháo hoa bùng nổ nhất lịch sử

Lên "ngôi vương" sau màn so tài pháo hoa nghẹt thở

Sau gần 2 tháng tranh tài với sự góp mặt của các đội pháo hoa hàng đầu thế giới, tối 11.7, đêm chung kết DIFF 2026 với chủ đề "Những chân trời kết nối" đã diễn ra bên bờ sông Hàn, mang đến màn tranh tài đỉnh cao giữa hai đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha.

Được xem là "trận chung kết của nghệ thuật pháo hoa thế giới", cả hai đội đều tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật pháo hoa hiện đại, âm nhạc và nghệ thuật kể chuyện.

Màn trình diễn của đội Bồ Đào Nha đưa đội lên ngôi vô địch DIFF 2026 ẢNH: BTC

Đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) đưa khán giả bước vào hành trình khám phá Đà Nẵng bằng ngôn ngữ của ánh sáng với những lớp pháo nhiều tầng, hiệu ứng chuyển cảnh liên tục cùng hình ảnh cây cầu biểu tượng của thành phố hiện lên trên bầu trời.

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa, tái hiện hình ảnh một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo hội tụ. Những hiệu ứng thác sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun... được dàn dựng công phu, đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào.

Sau nhiều cân nhắc, Ban giám khảo quyết định trao ngôi vô địch DIFF 2026 cùng phần thưởng 20.000 USD cho đội Bồ Đào Nha. Đội Trung Quốc giành giải nhì trị giá 10.000 USD.

Đội Bồ Đào Nha chinh phục ban giám khảo để giành ngôi vô địch DIFF 2026



Ban tổ chức cũng trao giải Sáng tạo cho đội Ý, giải Triển vọng cho đội Nhật Bản và giải Khán giả yêu thích nhất cho đội Đà Nẵng - Việt Nam.

Khép lại mùa DIFF thành công nhất lịch sử

DIFF 2026 kéo dài gần 2 tháng với 6 đêm trình diễn, trở thành một trong những mùa pháo hoa thành công nhất kể từ khi lễ hội được tổ chức.

Trước đêm chung kết, 5 đêm thi vòng loại đã thu hút hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; mỗi đêm pháo hoa đón trên 100.000 lượt khách, riêng đêm thi ngày 27.6 đạt khoảng 117.400 lượt, mức cao nhất từ đầu mùa.

Đại diện đội Trung Quốc nhận giải á quân DIFF 2026



Không chỉ mang đến những màn trình diễn đẳng cấp, DIFF còn góp phần duy trì dòng khách ổn định suốt mùa hè, tạo động lực cho ngành du lịch, dịch vụ, lưu trú và kinh tế đêm của Đà Nẵng.

Đặc biệt, năm nay DIFF được Travel + Leisure bình chọn vào Top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này, khẳng định vị thế ngày càng lớn của lễ hội trên bản đồ sự kiện quốc tế.

Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức DIFF 2026, cho biết qua các mùa tổ chức, DIFF ngày càng khẳng định sức hút, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á", đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đội Trung Quốc tạo nên màn pháo hoa giàu cảm xúc, giành vị trí á quân DIFF 2026



Khép lại DIFF 2026, những màn pháo hoa đã tắt trên bầu trời sông Hàn nhưng mùa hè lễ hội của Đà Nẵng vẫn tiếp tục với hàng loạt sự kiện văn hóa, du lịch và giải trí, tiếp nối hành trình xây dựng thành phố trở thành điểm đến lễ hội hàng đầu khu vực.

Thanh Niên mời quý độc giả cùng nhìn lại màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao của 2 đội thi trong đêm chung kết DIFF 2026:

Thành phố Đà Nẵng rực sáng trong đêm với phần thi của đội Bồ Đào Nha ẢNH: BTC

Đội Bồ Đào Nha chinh phục khán giả bằng màn trình diễn pháo hoa tầm cao đồng bộ với âm nhạc



Những hiệu ứng pháo hoa tầm cao liên tiếp bùng nổ giúp đội Bồ Đào Nha giành nhiều tràng pháo tay từ khán đài



Màn trình diễn của đội Bồ Đào Nha ghi dấu ấn với kỹ thuật bắn chính xác, khớp nhịp từng giai điệu



Hiệu ứng pháo hoa dày đặc cùng phần phối nhạc ăn khớp tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc của đội Bồ Đào Nha



Tác phẩm "United Horizons: The Symphony of Convergence" đưa đội Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch DIFF 202



Hơn một thế kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực pháo hoa được đội Bồ Đào Nha thể hiện qua màn trình diễn đẳng cấp tại sông Hàn



Thế mạnh kể chuyện bằng ánh sáng, âm nhạc và những màn pháo hoa tầm cao giúp đội Bồ Đào Nha chinh phục ban giám khảo



Màn trình diễn của á quân DIFF 2026 - Trung Quốc:

Đội Trung Quốc mở màn chung kết DIFF 2026 với màn pháo hoa tôn vinh hình ảnh Đà Nẵng trẻ trung, hiện đại ẢNH: BTC

Đội Trung Quốc tiếp tục phát huy thế mạnh với những chùm pháo hoa rực sáng ở phần kết màn trình diễn



Cựu vô địch DIFF 2025 mang đến nhiều hiệu ứng pháo hoa đẹp mắt nhưng không thể bảo vệ ngôi vương



Những lớp pháo hoa đa sắc giúp đội Trung Quốc tạo nhiều khoảnh khắc bùng nổ trong đêm chung kết DIFF 2026



Đội Trung Quốc sử dụng 10 bản nhạc, trong đó có các ca khúc Việt Nam, để kể câu chuyện về Đà Nẵng trong đêm chung kết



Màn trình diễn của đội Trung Quốc gây ấn tượng với nhiều hiệu ứng pháo hoa độc đáo và hình tượng cây cầu trên bầu trời sông Hàn



Lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở chung kết, đội Trung Quốc tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một cường quốc pháo hoa thế giới



Đội Trung Quốc mang đến màn trình diễn công phu, song chưa tạo được sự liền mạch giữa âm nhạc và pháo hoa như đối thủ

