Khai mạc DIFF 2026: Đội chủ nhà thăng hoa, Trung Quốc tung màn pháo hoa đỉnh cao

Tối 30.5, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức đã chính thức khai mạc trong sự vỡ òa cảm xúc của hàng chục ngàn khán giả bên sông Hàn.

Với chủ đề "Thiên nhiên", đêm khai mạc mở màn cho chuỗi 6 đêm pháo hoa kéo dài từ ngày 30.5 đến 11.7, với màn tranh tài mãn nhãn giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đương kim vô địch Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối" thể hiện khát vọng xây dựng hình ảnh một thành phố năng động, nơi kết nối văn hóa, du lịch, sáng tạo và hợp tác quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thành phố Đà Nẵng tự hào khi Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng được Tạp chí du lịch danh tiếng Travel + Leisure bình chọn là một trong 9 lễ hội mùa hè đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế dành cho sức hấp dẫn, quy mô, tính nghệ thuật và sức lan tỏa của một sự kiện mang thương hiệu Việt Nam.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, 6 đêm thi pháo hoa năm nay sẽ là 6 mảnh ghép kể câu chuyện Đà Nẵng kết nối với thế giới thông qua các chủ đề: Thiên nhiên, Di sản, Văn hóa, Sáng tạo, Tầm nhìn và đêm chung kết Những chân trời kết nối.

Sau gần 2 thập kỷ tổ chức, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng tiếp tục cho thấy sức hút đặc biệt khi toàn bộ khán đài hơn 10.000 chỗ ngồi được lấp kín, các tuyến đường ven sông Hàn và nhiều cây cầu trung tâm thành phố ken đặc người dân, du khách theo dõi.

Mở màn đêm thi đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam 1) mang đến câu chuyện về vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam, đan xen thông điệp bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Những lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc, kết hợp giữa đại cảnh rực rỡ và các khoảng lặng giàu cảm xúc đã tạo nên màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất của đội chủ nhà trong nhiều năm trở lại đây.

Trong khi đó, đội Trung Quốc tiếp tục khẳng định đẳng cấp đương kim vô địch bằng phần trình diễn "Flower of the Orient" (Bông hoa phương Đông). Với thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc cùng hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao, đội Trung Quốc biến bầu trời sông Hàn thành bức họa Á Đông đầy mê hoặc.

Đặc biệt, việc đưa ca khúc "Việt Nam tinh hoa" vào phần trình diễn đã tạo nên điểm nhấn bất ngờ, nhận được những tràng pháo tay hưởng ứng mạnh mẽ từ khán giả.

"Tôi từng xem nhiều mùa DIFF nhưng năm nay thực sự choáng ngợp. Đội pháo hoa Đà Nẵng mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc và đậm bản sắc Việt Nam, còn đội pháo hoa Trung Quốc thì quá đẳng cấp về kỹ thuật và hiệu ứng ánh sáng. Khi ca khúc "Việt Nam tinh hoa" vang lên giữa bầu trời pháo hoa, cả khán đài như vỡ òa", anh Đinh Hoàng Minh, du khách đến từ TP.HCM chia sẻ.

DIFF 2026 còn mang đến đại tiệc nghệ thuật quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên, sân khấu DIFF ứng dụng hệ thống vòm cơ khí khổng lồ rộng hơn 40 m, cao 10 m, kết hợp laser công suất lớn, matrix LED 3D, LED xuyên thấu đa tầng cùng hệ thống ánh sáng hiện đại.

Các nghệ sĩ Hoàng Hải, Hà Nhi, Nguyễn Trần Trung Quân, Hồ Ngọc Hà cùng hàng trăm vũ công đã liên tục khuấy động không khí bằng những tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Đáng chú ý, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 cũng lần đầu mang đến trải nghiệm số cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Du khách có thể tạo tem thư phong cách hoài cổ hoặc bưu thiếp điện tử từ chính những khoảnh khắc của mình bên pháo hoa.

Sự hòa quyện giữa pháo hoa, âm nhạc, công nghệ và nghệ thuật đã biến đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 thành đại tiệc thị giác đặc sắc bên bờ sông Hàn, mở màn cho mùa hè lễ hội sôi động của thành phố Đà Nẵng.