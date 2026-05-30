Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2026: Kích hoạt phương án an ninh quy mô lớn

Lập 'lá chắn' an ninh ở lễ hội pháo hoa

Ngày 30.5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết các lực lượng đã sẵn sàng vào vị trí, triển khai đồng bộ nhiều phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) diễn ra tối nay (30.5) bên bờ sông Hàn.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng sẵn sàng vào vị trí bảo vệ đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2026

Thời khắc khai mạc Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2026 đang đếm ngược từng giờ, không khí tại các khu vực trung tâm thành phố cũng trở nên khẩn trương. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Đà Nẵng cùng các lực lượng chức năng sẵn sàng chờ lệnh đồng loạt "tung quân", triển khai các phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân, du khách và các đoàn khách quốc tế tham dự lễ hội.

Trước đêm khai mạc, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác diễn tập bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2026. Cùng đi có đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an thành phố; thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an thành phố cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ.

Buổi diễn tập quy mô lớn huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ triển khai lực lượng tại các khu vực trọng điểm như sân khấu chính, khán đài, bãi bắn pháo hoa, các cây cầu qua sông Hàn, những tuyến giao thông trung tâm và Trung tâm Thông tin chỉ huy phục vụ lễ hội.

Tại khu vực sân khấu và khán đài, lực lượng an ninh, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an cơ sở… phối hợp đồng bộ, triển khai nhiều lớp kiểm soát bảo vệ khu vực trung tâm lễ hội.

Trên các tuyến đường dẫn vào khu vực diễn ra Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2026, lực lượng CSGT tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm; đồng thời triển khai các phương án chống ùn tắc, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo từng tuyến phù hợp. Các tổ dẫn đoàn cũng luyện tập đội hình thuần thục, bảo đảm yêu cầu dẫn đoàn an toàn, trang trọng theo nghi lễ đối ngoại.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng cho biết năm nay đơn vị thành lập 10 tiểu ban chuyên trách theo chỉ đạo của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp. Mỗi tiểu ban phụ trách từng lĩnh vực cụ thể như bảo vệ mục tiêu, kiểm soát người và phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ và xử lý các tình huống đột xuất.

Việc phân công theo hướng chuyên sâu giúp nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ huy, điều hành cũng như xử lý các tình huống thực tế trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Tại các điểm kiểm tra, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trực tiếp theo dõi công tác dẫn đoàn, phân luồng giao thông, bảo vệ mục tiêu, kiểm soát đám đông cũng như phương án xử lý các tình huống phức tạp liên quan an ninh trật tự, cháy nổ và cứu nạn cứu hộ. Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ từng phương án, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Đồng thời, lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giữ lễ tiết, tác phong chuẩn mực, ứng xử văn minh, thân thiện với người dân và du khách quốc tế; phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trong lòng nhân dân.

Đồng loạt kiểm tra đường bộ, đường thủy trước giờ khai hỏa

Không chỉ trên bộ, công tác bảo đảm an toàn đường thủy phục vụ lễ hội cũng được siết chặt. Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Sông Thu và Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng) kiểm tra toàn diện các phương tiện hoạt động trên tuyến sông Hàn - cầu Trần Thị Lý.

Các lực lượng tiến hành rà soát điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, áo phao, trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, hệ thống PCCC cũng như công tác bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải hành khách đường thủy.

Ông Ngô Văn Thọ, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Đà Nẵng, cho biết cùng với công tác kiểm tra, các đơn vị còn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ phương tiện và thuyền viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho hành khách, đặc biệt trong những đêm lượng khách tăng cao.

Trước đó, chiều 29.5 bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2026 và thăm, động viên đội pháo hoa Việt Nam tại khu vực bãi bắn bên bờ sông Hàn.

Qua kiểm tra thực tế tại khu vực sân khấu, khán đài, bãi bắn pháo hoa và các điểm phục vụ người dân, du khách, lãnh đạo thành phố ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành, lực lượng chức năng; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ các khâu trọng yếu liên quan đến an ninh, an toàn, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phục vụ du khách.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng năng động, thân thiện, mến khách. Vì vậy, các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng thông suốt, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm, động viên đội pháo hoa Việt Nam do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đảm nhiệm. Lãnh đạo thành phố biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các thành viên trong quá trình chuẩn bị, lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật; đồng thời kỳ vọng đội pháo hoa Việt Nam sẽ mang đến màn trình diễn đặc sắc, giàu cảm xúc trong đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026.