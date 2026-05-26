Lập 'lá chắn' an ninh trên sông Hàn, sẵn sàng cho lễ hội pháo hoa quốc tế

Ngày 26.5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất các phương án, sẵn sàng bảo đảm an ninh, an toàn cho đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026.

Trước đó, thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ phục vụ DIFF 2026.

Ứng phó nhanh, hiệu quả trong mọi tình huống

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ trình bày phương án chi tiết nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Lực lượng CSGT đã khảo sát toàn bộ các tuyến, địa bàn trọng điểm; bố trí lực lượng đón, dẫn các đoàn đại biểu, khách quốc tế và các đoàn tham dự lễ hội an toàn, đúng lộ trình, đúng thời gian. Đồng thời, triển khai phương án phân luồng từ sớm tại các khu vực tập trung đông người, các tuyến cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố và khu vực khán đài pháo hoa; hướng dẫn người dân, du khách lưu thông đúng quy định nhằm hạn chế ùn tắc và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ rà soát, kiểm tra toàn diện các điều kiện an toàn PCCC tại khu vực tổ chức sự kiện, khán đài, điểm bắn pháo hoa, hệ thống điện, kho chứa vật tư và các cơ sở lưu trú, dịch vụ xung quanh. Cán bộ, chiến sĩ và phương tiện được bố trí thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ, sự cố hoặc tai nạn phát sinh; đồng thời xây dựng các phương án cứu nạn cứu hộ chi tiết nhằm bảo đảm khả năng ứng phó nhanh trong mọi tình huống.

Thượng tá Trần Minh Nguyên yêu cầu các lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

"Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ được phân công nhiệm vụ tại hiện trường phải nghiên cứu kỹ kế hoạch, phương án của từng tiểu ban, nắm chắc vị trí, nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm điều lệnh công an nhân dân, giữ gìn tư thế, lễ tiết, tác phong chuẩn mực, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng trong mắt người dân và du khách", thượng tá Trần Minh Nguyên nhấn mạnh.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ biên phòng bảo vệ khu vực sông Hàn

Đại tá Phan Văn Thí, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết đơn vị vừa triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn DIFF 2026 cho các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc.

Theo đại tá Phan Văn Thí, lực lượng biên phòng được UBND thành phố Đà Nẵng giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực mặt nước, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trên sông Hàn trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ hội.

Trong suốt thời gian diễn ra DIFF 2026, lực lượng biên phòng sẽ huy động tối đa tàu, xuồng, ca nô cùng hơn 300 cán bộ, chiến sĩ bố trí trên các tuyến sông Hàn; chủ động xử lý hiệu quả các tình huống đột xuất, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện và sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng xây dựng phương án kiểm soát, điều phối tàu du lịch hoạt động trên sông Hàn và tại các khu vực neo đậu; triển khai lực lượng, phương tiện chốt chặn, không để tàu cá và các loại phương tiện thủy đi vào khu vực trình diễn pháo hoa; phối hợp bố trí tàu, xuồng sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu... nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra lễ hội.