Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng: Hàng nghìn quả pháo hoa sẵn sàng thắp sáng sông Hàn

Tối nay (30.5), Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) sẽ chính thức khai mạc với chủ đề "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối", mở màn cho "đại tiệc" âm nhạc, ánh sáng và sắc màu bên sông Hàn.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại bãi bắn pháo hoa bên bờ tây sông Hàn, hàng nghìn quả pháo của đội Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) đã được tập kết, các kỹ thuật viên khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho đêm khai mạc với chủ đề "Thiên nhiên".

Hàng nghìn quả pháo hoa của hai đội Việt Nam và Trung Quốc đã sẵn sàng tại “trận địa” ở bờ đông bên sông Hàn trước giờ khai mạc DIFF 2026 ẢNH: Đ.X

Là đội chủ nhà giàu kinh nghiệm tại DIFF, đội Đà Nẵng nhiều năm qua luôn để lại dấu ấn bằng những màn trình diễn giàu cảm xúc, đậm bản sắc Việt Nam. Năm nay, đội tiếp tục được xem là "ẩn số" khó lường nhờ lợi thế sân nhà cùng sự đầu tư mạnh về kỹ thuật, hiệu ứng và âm nhạc.

Các kỹ thuật viên đội Đà Nẵng khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng tại bãi bắn pháo hoa trước đêm khai mạc DIFF 2026 ẢNH: Đ.X

Theo đại diện đội Đà Nẵng, sau nhiều mùa tham dự DIFF, đội đã có nhiều thay đổi từ kỹ thuật trình diễn đến việc lựa chọn các loại pháo hoa đa dạng màu sắc nhằm phù hợp với nội dung đêm thi và chạm đến cảm xúc khán giả.

Kịch bản âm nhạc mang chủ đề "Thiên nhiên miền di sản" được xây dựng gồm 7 phần, mở đầu bằng "Welcome to Vietnam - Mở cửa thiên nhiên" như lời chào mời du khách trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng.

Những giàn pháo hoa được lắp đặt dày đặc tại khu vực bắn, sẵn sàng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng trong đêm nay ẢNH: Đ.X

Tiếp nối là chuỗi câu chuyện giàu cảm xúc về thiên nhiên miền di sản, sự kết nối giữa con người với thiên nhiên, mùa bão lũ, hành trình hồi sinh sau gian khó và vùng đất của tình yêu. Phần trình diễn khép lại bằng thông điệp "Khát vọng tương lai xanh", lan tỏa tinh thần sống hài hòa với thiên nhiên và hướng về tương lai bền vững.

Ông Nguyễn Nhật Vũ, Đội trưởng đội pháo hoa Đà Nẵng, cho biết đội tuyển năm nay tự tin hơn khi được thi đấu trên sân nhà và nhận sự cổ vũ trực tiếp của khán giả Đà Nẵng.

"Một màn pháo hoa đẹp cần cả hai yếu tố kỹ thuật và cảm xúc. Năm nay, đội Đà Nẵng sẽ mang đến màn trình diễn kết hợp trên nền nhạc du dương cùng hiệu ứng sắc màu rực rỡ để gửi gắm thông điệp thiên nhiên trong tim của Việt Nam", ông Vũ chia sẻ.

Đội chủ nhà Đà Nẵng tự tin bước vào đêm khai mạc với màn trình diễn mang chủ đề “Thiên nhiên miền di sản” ẢNH: Đ.X

Công tác chuẩn bị tại trận địa pháo hoa được hoàn tất, hứa hẹn mang đến màn so tài mãn nhãn giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và đương kim vô địch Trung Quốc ẢNH: Đ.X

Theo ông Vũ, thiên nhiên không chỉ là nguồn sống mà còn là tình yêu và khát vọng bền vững, đồng thời gửi đi lời nhắn nhủ tha thiết về việc chung tay bảo vệ Trái đất.

Tại buổi gặp mặt đội chủ nhà, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, bài bản của đội Đà Nẵng và kỳ vọng đội sẽ mang đến màn trình diễn ấn tượng, truyền tải sinh động thông điệp về mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (đứng giữa) thăm tặng quà cho 2 đội pháo hoa tranh tài đêm khai mạc ẢNH: Đ.X

Trong khi đó, trở lại DIFF sau chức vô địch năm 2025, đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) sẽ mang đến màn trình diễn "Flower of the Orient" (Bông hoa phương Đông), lấy cảm hứng từ ca khúc dân gian nổi tiếng "Hoa nhài".

Đội Trung Quốc cho biết sẽ kết hợp pháo hoa không khói chất lượng cao cùng âm nhạc mang đậm bản sắc Á Đông để kể câu chuyện về vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên và tình yêu cuộc sống.

Đội pháo hoa Trung Quốc hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho màn tranh tài được chờ đợi nhất bên sông Hàn ẢNH: Đ.X

Đội Trung Quốc kỳ vọng mang đến màn trình diễn đậm bản sắc Á Đông trong đêm khai mạc DIFF 2026 ẢNH: Đ.X

Ông Liang Weiming, Đội trưởng đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd cho biết, đội mang đến DIFF năm nay nhiều thiết bị và kỹ thuật trình diễn mới mà lễ hội trước đây chưa từng xuất hiện.

"Thông qua lễ hội pháo hoa, bạn bè quốc tế sẽ biết đến thành phố Đà Nẵng nhiều hơn và hướng sự chú ý đến thành phố này", ông Liang Weiming nói.

Đương kim vô địch Jiangxi Yangfeng (Trung Quốc) mang đến DIFF 2026 nhiều kỹ thuật và hiệu ứng pháo hoa mới ẢNH: Đ.X

Đêm khai mạc DIFF 2026 diễn ra vào tối nay hứa hẹn sẽ là màn kể chuyện bằng ánh sáng về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, hứa hẹn biến bầu trời sông Hàn thành "sân khấu ánh sáng" rực rỡ và giàu cảm xúc.