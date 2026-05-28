Marriott Bonvoy nâng tầm trải nghiệm Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 sẽ diễn ra vào mỗi tối thứ bảy từ ngày 30.5 đến 11.7 bên sông Hàn, quy tụ 9 đội thi quốc tế cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực xuyên suốt mùa lễ hội ẢNH: KHÁNH LINH

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 sẽ diễn ra vào mỗi tối thứ bảy từ ngày 30.5 đến 11.7 bên sông Hàn, quy tụ 9 đội thi quốc tế cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực xuyên suốt mùa lễ hội. Hòa chung không khí lễ hội sôi động, Marriott Bonvoy tiếp tục đồng hành trong năm thứ hai liên tiếp cùng lễ hội pháo hoa với các gói trải nghiệm đặc quyền Marriott Bonvoy Moments tại 5 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, diễn ra xuyên suốt cả 6 đêm lễ hội.

Các gói trải nghiệm này bao gồm một đêm lưu trú dành cho hai khách kèm bữa sáng, hai vé khu vực Zone A với tầm nhìn lý tưởng để thưởng thức pháo hoa, dịch vụ đưa đón giữa khách sạn và khu vực trình diễn, cùng các đặc quyền trải nghiệm khác tại khách sạn. Trong đó, Sheraton Grand Danang Resort & Spa sẽ dành cho hội viên vào ngày 6.6 một đêm nghỉ dưỡng tại hạng phòng Deluxe Pool View, kèm dịch vụ đưa đón khứ hồi đến khu vực trình diễn pháo hoa và lớp học pha cà phê Việt Nam. Vào ngày 13.6, Danang Marriott Resort & Spa chào đón hội viên với một đêm lưu trú tại hạng phòng Premier Ocean Suite, mang đến lựa chọn nghỉ dưỡng hướng biển riêng tư và thư thái hơn trong mùa lễ hội.

Tại khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, vào ngày 20.6 hội viên có thể lưu trú và lựa chọn tham gia lớp học pha cà phê, học làm gỏi cuốn Việt Nam. Vào đêm chung kết ngày 11 tháng 7, Four Points by Sheraton Danang mang đến cho hội viên một đêm lưu trú tại hạng phòng Panoramic Ocean View Room, lớp học pha cà phê Việt Nam, cùng hai vé Zone A để thưởng thức màn tranh tài tâm điểm của mùa lễ hội trên bầu trời Đà Nẵng.

Trong mỗi cuối tuần diễn ra DIFF 2026, chỉ có duy nhất hai gói trải nghiệm được mở đấu giá, với mỗi gói dành cho hai khách. Mức đấu giá khởi điểm lần lượt là từ 25.000 điểm hội viên tại Courtyard by Marriott Danang Han River và Four Points by Sheraton Danang; 50.000 điểm tại Sheraton Grand Danang Resort & Spa và Danang Marriott Resort & Spa; và 100.000 điểm tại Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas. Thời gian đấu giá kéo dài từ đây đến hết ngày 1.7 năm 2026.

Hội viên Marriott Bonvoy có thể đăng ký miễn phí và tận hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn, bao gồm việc tích lũy điểm qua các chuyến đi hoặc hoạt động hằng ngày như chi tiêu thông qua các chương trình hợp tác thẻ tín dụng đồng thương hiệu. Điểm thưởng có thể được quy đổi thành kỳ nghỉ miễn phí, trải nghiệm độc quyền và nhiều quyền lợi khác.