Trung Quốc và Bồ Đào Nha hé lộ 'át chủ bài' đêm chung kết pháo hoa

Trung Quốc và Bồ Đào Nha sẵn sàng tranh ngôi vô địch

Tối nay (11.7), đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 sẽ diễn ra với cuộc tranh tài giữa 2 đội pháo hoa hàng đầu thế giới là Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha), hứa hẹn mang đến màn trình diễn đỉnh cao trên bầu trời sông Hàn, khép lại mùa lễ hội.

Chỉ còn ít giờ trước khi bầu trời sông Hàn rực sáng trong đêm chung kết DIFF 2026, bãi bắn pháo hoa ở bờ tây đã bước vào trạng thái sẵn sàng "khai hỏa".

Các kỹ thuật viên đội Trung Quốc lắp đặt, đấu nối hệ thống pháo hoa tại bãi bắn bên bờ tây sông Hàn, sẵn sàng cho đêm chung kết DIFF 2026 ẢNH: BTC

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ nhiều ngày qua, 2 đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha miệt mài lắp đặt các trận địa pháo, đấu nối các điểm bắn, rà soát từng thông số kỹ thuật để chờ thời khắc "khai hỏa". Giữa không khí khẩn trương ấy, cả 2 đội lần lượt hé lộ những "át chủ bài", hứa hẹn mang đến màn đối đầu đỉnh cao khép lại mùa DIFF 2026.

Đội pháo hoa Trung Quốc hoàn tất những công đoạn cuối cùng, chuẩn bị mang đến màn trình diễn hoàn toàn mới trong đêm chung kết DIFF 2026 ẢNH: BTC

Sau 5 đêm thi, 2 đội xuất sắc nhất đã giành quyền vào chung kết với những phong cách trình diễn khác biệt. Đội Trung Quốc cho biết sẽ mang đến chương trình hoàn toàn mới kéo dài khoảng 21 phút, tôn vinh hình ảnh thành phố Đà Nẵng trẻ trung, hiện đại và thân thiện thông qua 10 bản nhạc cùng hàng loạt hiệu ứng pháo hoa độc đáo như hình tượng "cây cầu", những dải pháo đa sắc và nhiều thiết kế được xây dựng riêng.

Ông Liang Weiming, Đội trưởng Đội Trung Quốc, cho biết dù đây là lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở chung kết DIFF nhưng mỗi màn trình diễn đều được thiết kế hoàn toàn mới. Đội cũng đưa nhiều chất liệu âm nhạc Việt Nam vào phần thi pháo hoa nhằm quảng bá văn hóa, du lịch Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế.

Đội pháo hoa Trung Quốc sẵn sàng bước vào cuộc tranh tài ở đêm chung kết DIFF 2026 tối nay 11.7 ẢNH: BTC

Ở phía đối diện, Macedos Pirotecnia - đội từng giành giải Sáng tạo nhất tại DIFF 2025 sẽ trình diễn tác phẩm "United Horizons: The Symphony of Convergence" (Những chân trời kết nối: Bản giao hưởng của hội tụ), tiếp nối câu chuyện từ phần thi vòng loại. Đại diện đội Bồ Đào Nha cho biết, thế mạnh của họ là hơn một thế kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực pháo hoa và khả năng kể chuyện bằng ánh sáng, âm nhạc.

Các thành viên đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) chuẩn bị trận địa pháo, sẵn sàng cho màn tranh tài tại chung kết DIFF 2026 ẢNH: BTC

Đội Bồ Đào Nha hoàn thiện công tác lắp đặt pháo hoa, kỳ vọng tái hiện thế mạnh kể chuyện bằng ánh sáng trong đêm chung kết ẢNH: BTC

Ông Fernando Manuel Machado Da Silva Macedo, Đội trưởng Đội Macedos Pirotecnia, cho rằng được thi đấu với đội Trung Quốc - cái nôi của nghệ thuật pháo hoa là niềm vinh dự lớn. Ông đánh giá DIFF là một trong những lễ hội pháo hoa được tổ chức chuyên nghiệp nhất thế giới, đồng thời tin rằng nếu Đà Nẵng có tổ hợp khán đài và hạ tầng chuyên biệt phục vụ pháo hoa quanh năm, thành phố sẽ có cơ hội trở thành "thủ đô lễ hội pháo hoa" của thế giới.

Kỹ thuật viên đội Bồ Đào Nha rà soát từng giàn pháo hoa trước màn trình diễn quyết định tại DIFF 2026 ẢNH: BTC

Các thành viên đội Macedos Pirotecnia - Bồ Đào Nha ẢNH: BTC

Bên cạnh màn tranh tài của 2 đội, đêm chung kết DIFF 2026 còn có chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa đặc sắc, khép lại mùa DIFF 2026.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (hàng đầu, bên phải) thăm, động viên đội pháo hoa Trung Quốc trước đêm chung kết DIFF 2026 ẢNH: BTC

Mỹ Tâm, Tùng Dương, Isaac... khuấy động đêm chung kết

Trước đó, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã đến thăm, động viên hai 2 pháo hoa Trung Quốc và Bồ Đào Nha khi họ đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho đêm chung kết.

Tại bãi bắn pháo hoa bên bờ tây sông Hàn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ghi nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc và chuyên nghiệp của 2 đội vào chung kết là Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha).

Bà Nguyễn Thị Anh Thi gửi lời chúc 2 đội thi đấu thành công, cống hiến những màn trình diễn bùng nổ, đặc sắc, góp phần tạo nên đêm chung kết ấn tượng, khép lại mùa DIFF 2026 thành công và để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân, du khách.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chụp ảnh lưu niệm cùng 2 đội pháo hoa Trung Quốc và Bồ Đào Nha trước đêm chung kết DIFF 2026 ẢNH: BTC

Không chỉ chờ đợi màn so tài đỉnh cao giữa 2 đội pháo hoa Trung Quốc và Bồ Đào Nha, khán giả đến với đêm chung kết DIFF 2026 còn được thưởng thức đại nhạc hội quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu, như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Isaac, Bùi Lan Hương, Thu Hằng...

Với những phong cách âm nhạc đa sắc màu, từ sôi động, trẻ trung đến sâu lắng, giàu cảm xúc, các nghệ sĩ hứa hẹn khuấy động không khí trước thời khắc bầu trời sông Hàn bừng sáng. Chương trình do bộ đôi MC Đức Bảo và Phí Linh dẫn dắt.

Theo ban tổ chức, DIFF 2026 được xem là mùa giải "All-Stars" đặc biệt nhất kể từ khi lễ hội ra đời khi quy tụ nhiều đội pháo hoa từng vô địch hoặc đạt thành tích cao tại các đấu trường quốc tế. Chất lượng chuyên môn vượt trội đã biến hầu hết các đêm thi thành những "trận chung kết sớm", thu hút đông đảo người dân và du khách, với khán đài liên tục kín chỗ trong suốt mùa lễ hội. Khép lại đêm chung kết, ban tổ chức sẽ trao các danh hiệu của DIFF 2026.

Đội vô địch nhận giải thưởng trị giá 20.000 USD cùng cúp và giấy chứng nhận; đội á quân nhận 10.000 USD. Bên cạnh đó là các giải Đội được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, giải Sáng tạo và giải Triển vọng, mỗi giải trị giá 5.000 USD kèm giấy chứng nhận.