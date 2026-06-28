Lộ diện 2 đội vào chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Sáng nay 28.6, Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 chính thức công bố 2 đội pháo hoa xuất sắc nhất góp mặt trong đêm chung kết: đội Trung Quốc và đội Bồ Đào Nha.

Đội pháo hoa Bồ Đào Nha ghi dấu ấn với màn trình diễn giàu chất thơ ẢNH: BTC

Theo Hội đồng giám khảo, quyết định được thống nhất tuyệt đối dựa trên các tiêu chí gồm ý tưởng, chủ đề, kỹ thuật trình diễn, hiệu ứng màu sắc, khả năng kết hợp âm nhạc, chất lượng màn kết thúc và cảm xúc mang lại cho khán giả.

Đội pháo hoa Trung Quốc - đương kim quán quân DIFF 2025 - tiếp tục gây ấn tượng với màn trình diễn "Bông hoa phương Đông", được đánh giá cao về kỹ thuật, quy mô và khả năng kể chuyện bằng ánh sáng.

Màn trình diễn "Bông hoa phương Đông" của đội Trung Quốc chinh phục Ban giám khảo ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, đội pháo hoa Bồ Đào Nha chinh phục Ban giám khảo bằng phong cách trình diễn giàu chất thơ, đặc biệt tạo dấu ấn với hình ảnh lũy tre Việt Nam trên nền ca khúc "Dòng máu Lạc Hồng".

Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo thống nhất lựa chọn 2 đội xuất sắc nhất tranh tài trong đêm chung kết DIFF 2026 ẢNH: BTC

Theo thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh (Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Ban giám khảo), chất lượng các đội thi năm nay rất cao, gần như đêm nào cũng tạo bất ngờ. Hai đội vào chung kết đều liên tục đổi mới về ý tưởng, kỹ thuật và hiệu ứng trình diễn.

Tại buổi công bố, Ban tổ chức cũng bốc thăm thứ tự thi đấu. Cụ thể, đội pháo hoa Bồ Đào Nha sẽ trình diễn trước, đội Trung Quốc trình diễn sau trong đêm chung kết DIFF 2026 với chủ đề "Những chân trời kết nối", diễn ra lúc 20 giờ 10 ngày 11.7.

Thành viên đội pháo hoa Bồ Đào Nha sẵn sàng bước vào màn tranh tài quyết định ngôi vô địch DIFF 2026 ẢNH: BTC

Những "nghệ sĩ ánh sáng" của Trung Quốc hứa hẹn sẽ tạo nên màn so tài đỉnh cao trên bầu trời sông Hàn ẢNH: BTC

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (giữa), và Hội đồng giám khảo thống nhất lựa chọn 2 đội xuất sắc nhất tranh tài ở chung kết DIFF 2026 ẢNH: BTC

Ban tổ chức cũng công bố hệ thống giải thưởng DIFF 2026, gồm giải quán quân trị giá 20.000 USD, á quân 10.000 USD, giải Đội pháo hoa được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn) trị giá 5.000 USD.

Đáng chú ý, năm nay DIFF bổ sung thêm 2 giải thưởng mới là Sáng tạo và Triển vọng (mỗi giải trị giá 5.000 USD) nhằm ghi nhận chất lượng vượt trội của các đội thi.