Pháo hoa Úc, Bồ Đào Nha thắp sáng bầu trời Đà Nẵng

Tối 27.6, đêm thi pháo hoa thứ 5 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với chủ đề "Tầm nhìn" diễn ra bên sông Hàn, đánh dấu cuộc đối đầu giữa đội Skylighter Fireworks (Úc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha).

Sức hút của DIFF 2026 tiếp tục được khẳng định khi toàn bộ vé đêm thi được bán hết trước giờ mở màn. Trước nhu cầu tăng cao của người dân và du khách, ban tổ chức đã đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào khai thác sớm hơn kế hoạch.

Khán giả liên tục vỗ tay, reo hò trước những màn pháo hoa mãn nhãn trên bầu trời sông Hàn ẢNH: BTC

Đại diện nước Úc, đội Skylighter Fireworks, mang đến màn trình diễn truyền tải khát vọng, lòng dũng cảm và tinh thần vượt qua giới hạn. Đồng hành cùng phần pháo hoa là những ca khúc nổi tiếng của Coldplay, Bon Jovi, Avicii..., tạo nên hành trình cảm xúc từ nhẹ nhàng đến bùng nổ.

Đội Skylighter Fireworks (Úc) mở màn đêm thi thứ 5 DIFF 2026 bằng màn pháo hoa rực rỡ, truyền tải khát vọng vươn xa qua chủ đề "Tầm nhìn" ẢNH: BTC

Những chùm pháo hoa đồng bộ trên nền các bản hit nổi tiếng tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc của đội Úc ẢNH: BTC

Đội Úc chinh phục khán giả bằng màn pháo hoa kết hợp âm nhạc hiện đại ẢNH: BTC

Những chùm sao trắng, dải cọ vàng xanh, hiệu ứng cầu vồng cùng các trường đoạn sao chổi liên tiếp phủ kín bầu trời sông Hàn, gửi gắm thông điệp về khát vọng vươn xa và niềm tin vào tương lai.

Màn trình diễn của đội Úc mang thông điệp về lòng dũng cảm, sự đổi mới và niềm tin hướng tới tương lai

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha), đội từng giành giải "Sáng tạo nhất" tại DIFF 2025, trở lại với màn trình diễn giàu chiều sâu nghệ thuật.

Đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) mang đến màn trình diễn giàu tính nghệ thuật, tái khẳng định đẳng cấp của đội từng đoạt giải "Sáng tạo nhất" tại DIFF 2025 ẢNH: BTC

Đội pháo hoa Bồ Đào Nha sử dụng mật độ pháo dày, liên tục thay đổi tiết tấu, kết hợp các hiệu ứng truyền thống như pháo đạn tầm cao, pháo sao chổi, nến La Mã, pháo tạo dòng suối cùng nhiều kỹ thuật hiện đại để tạo nên những lớp ánh sáng nối tiếp trên bầu trời.

Màn trình diễn khép lại bằng những chùm pháo titan rực sáng phủ kín không gian sông Hàn.

Những lớp pháo hoa dày đặc, liên tục thay đổi tiết tấu tạo nên dấu ấn riêng của đội Bồ Đào Nha trên bầu trời Đà Nẵng ẢNH: BTC

Với gần 90 năm kinh nghiệm, Macedos Pirotecnia mang đến màn trình diễn kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật pháo hoa truyền thống và công nghệ hiện đại ẢNH: BTC

Không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ thuật, 2 đội còn mang đến những cách tiếp cận khác nhau với chủ đề "Tầm nhìn": Úc truyền cảm hứng bằng tinh thần chinh phục và khát vọng vươn xa, trong khi Bồ Đào Nha ghi dấu với nghệ thuật kể chuyện bằng ánh sáng.

Đội Bồ Đào Nha khép lại phần thi bằng những chùm pháo titan rực sáng, phủ kín không gian sông Hàn

Bên cạnh pháo hoa, chương trình nghệ thuật với sự góp mặt của ca sĩ Đức Phúc, Lia Ngọc Nhung cùng nhiều tiết mục sôi động đã góp phần khuấy động không khí lễ hội bên sông Hàn.

Ca sĩ Đức Phúc khuấy động sân khấu DIFF 2026 với những bản hit được phối mới, mang đến không gian âm nhạc giàu cảm xúc ẢNH: BTC

Khán giả liên tục vỗ tay, reo hò trước những màn pháo hoa mãn nhãn trên bầu trời sông Hàn

Khép lại 5 đêm thi vòng loại, DIFF 2026 sẽ bước vào đêm chung kết diễn ra ngày 11.7 với sự góp mặt của 2 đội xuất sắc nhất mùa giải, hứa hẹn mang đến màn trình diễn pháo hoa hoành tráng nhất từ đầu mùa.