Đức 'vẽ bức tranh lửa', Ma Cao kể chuyện Tây Du Ký bằng pháo hoa tại Đà Nẵng

Tối 20.6, đêm thi thứ 4 của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với chủ đề "Sáng tạo" đã mang đến cho hàng chục nghìn khán giả bên sông Hàn một đại tiệc ánh sáng, âm nhạc và công nghệ đầy cảm xúc. Cuộc đối đầu giữa đội Đức và đội Ma Cao (Trung Quốc) tạo nên một trong những màn tranh tài hấp dẫn, khó dự đoán nhất kể từ đầu mùa lễ hội.

Sau 3 đêm thi liên tiếp tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội và liên tục ghi nhận tình trạng "cháy vé", đêm thi thứ 4 tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt của DIFF 2026.

Nếu các đêm thi trước xoay quanh chủ đề "Thiên nhiên", "Di sản và văn hóa", thì đêm "Sáng tạo" mở ra không gian nơi những ý tưởng táo bạo được hiện thực hóa bằng ngôn ngữ của ánh sáng.

Lần đầu góp mặt tại DIFF, đội Steffes-Ollig Feuerwerke GmbH & Co. KG của Đức mang đến màn trình diễn "Pyrographics", biến bầu trời Đà Nẵng thành một "bức tranh lửa" khổng lồ. Với hơn 150 năm lịch sử, đội tuyển Đức phát huy thế mạnh về cấu trúc, độ chính xác và khả năng đồng bộ hoàn hảo giữa âm nhạc với từng hiệu ứng pháo hoa.

Đội tuyển Đức lần đầu tham dự DIFF đã gây ấn tượng với màn trình diễn "Pyrographics", biến bầu trời sông Hàn thành bức tranh ánh sáng đầy nghệ thuật ẢNH: BTC

Những chùm pháo liễu vàng, vương miện kim tuyến, cọ bạc và pháo tách sao nhiều tầng liên tục xuất hiện, tạo nên các lớp ánh sáng có chiều sâu và giàu tính tạo hình. Đặc biệt, toàn bộ hiệu ứng được lập trình bám sát từng nhịp nhạc rock, electronic và nhạc phim, khiến màn trình diễn như một tác phẩm đồ họa chuyển động khổng lồ trên bầu trời sông Hàn.

Đội Đức thắp sáng bầu trời Đà Nẵng bằng những câu chuyện được kể bằng pháo hoa ẢNH: BTC

Những hiệu ứng pháo hoa được đồng bộ chính xác với âm nhạc, tạo nên màn trình diễn mãn nhãn của đội Đức trong đêm thi "Sáng tạo" ẢNH: BTC

Trong khi đó, Apple Pyrotechnics Co., Ltd của Ma Cao (Trung Quốc) lại chinh phục khán giả bằng màn trình diễn "Celestial Journey to the West" (Tây Du Thiên Giới), lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký.

Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, nhạc điện tử cùng các hiệu ứng pháo hoa mặt nước đặc trưng, đội Ma Cao (Trung Quốc) đưa khán giả bước vào hành trình thần thoại đầy màu sắc. Các hiệu ứng pháo hình quạt, pháo chuyển màu, thác sáng và những chùm pháo vàng rũ... phản chiếu xuống mặt nước tạo nên không gian huyền ảo như bước ra từ thế giới thần tiên.

Đội Ma Cao (Trung Quốc) đưa khán giả bước vào thế giới Tây Du Ký huyền ảo bằng những màn pháo hoa mặt nước đặc sắc ẢNH: BTC

Những hiệu ứng pháo hoa mặt nước đặc sắc là điểm nhấn trong phần thi của đội Ma Cao (Trung Quốc) tại đêm "Sáng tạo" DIFF 2026 ẢNH: BTC

"Tôi rất bất ngờ khi được xem pháo hoa lấy cảm hứng từ Tây Du Ký, bộ phim gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người Việt. Cả 2 đội tuyển đều rất xuất sắc, pháo hoa mãn nhãn, âm nhạc nghe "đã" tai, thật tuyệt vời", anh Nguyễn Minh Quân, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, đội Ma Cao (Trung Quốc) mang đến một không gian huyền ảo và giàu cảm xúc tại DIFF 2026. ẢNH: BTC

Bên cạnh các màn pháo hoa đẳng cấp quốc tế, đêm thi thứ 4 còn là đại nhạc hội sôi động với sự tham gia của ca sĩ Trọng Hiếu, Muộii, Hoàng Long, nhóm thiếu nhi Búp Sen Vàng cùng hàng trăm nghệ sĩ, vũ công.

Ca sĩ Trọng Hiếu khuấy động sân khấu DIFF 2026 bằng những tiết mục sôi động trước giờ trình diễn pháo hoa ẢNH: BTC

Sau 4 đêm thi, DIFF 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là lễ hội pháo hoa hàng đầu khu vực, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng như một điểm đến sự kiện và lễ hội hấp dẫn của châu Á trong mùa hè năm nay.

Các trận tranh tài tiếp theo tại DIFF 2026 sẽ diễn ra vào đêm 27.6 giữa 2 đội pháo hoa Australia - Bồ Đào Nha với chủ đề "Tầm nhìn". Ngày 11.7 sẽ diễn ra đêm chung kết.