Đội Việt Nam và Pháp chuẩn bị gì cho màn đấu pháo hoa đêm 'Di sản'?

Đội Việt Nam 2 mất 6 tháng chuẩn bị đêm thi pháo hoa

Trước thềm đêm thi thứ 2 của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 diễn ra tối 6.6, trận địa pháo bên bờ sông Hàn của đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2) và đội Lux Factory POK 2.0 (Pháp) đã hoàn tất. Với chủ đề "Di sản", cả 2 đội hứa hẹn mang đến cuộc so tài giàu bản sắc văn hóa, kể những câu chuyện về quá khứ, hiện tại và tương lai bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa.

Khi đội Việt Nam 2 và đội Pháp hoàn tất những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho đêm thi thứ 2 DIFF, khán giả đang chờ đợi màn đấu pháo hoa "Di sản" với nhiều bất ngờ chưa được bật mí ẢNH: N.H.V

Trở lại DIFF sau thành tích á quân năm 2025, đội Z121 Vina Pyrotech cho thấy sự chuẩn bị bài bản và quyết tâm tạo nên dấu ấn mới trên bầu trời thành phố Đà Nẵng.

Đại tá Trần Anh Mạnh, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121), cho biết đội đã bắt tay chuẩn bị cho mùa giải năm nay từ khoảng 6 tháng trước. Từ chủ đề do Ban tổ chức (BTC) đưa ra, các thành viên tiến hành lựa chọn âm nhạc, xây dựng kịch bản, thiết kế hiệu ứng pháo hoa và bố trí trận địa nhằm đạt hiệu quả trình diễn tốt nhất.

Các thành viên đội Z121 Vina Pyrotech khẩn trương hoàn thiện trận địa pháo bên bờ sông Hàn trước đêm thi Di sản ẢNH: N.H.V

Theo đại tá Trần Anh Mạnh, DIFF không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để quảng bá thương hiệu pháo hoa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Vì vậy, đội Z121 xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và dành nhiều tâm huyết cho lần trở lại này.

Điểm nhấn trong phần trình diễn của đội Việt Nam 2 là câu chuyện về một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, chủ động hội nhập và vững bước hướng tới tương lai. Những hiệu ứng pháo hoa do chính Z121 nghiên cứu, sản xuất sẽ được sử dụng để tái hiện hình ảnh đất nước, con người và khát vọng phát triển của dân tộc.

Đội Việt Nam 2 kiểm tra kỹ thuật, đấu nối hệ thống pháo hoa để bảo đảm màn trình diễn diễn ra an toàn, chính xác trước "giờ G" ẢNH: N.H.V

Đặc biệt, đội Việt Nam 2 sẽ đưa vào màn trình diễn hình tượng cây cọ - biểu tượng quen thuộc của vùng Đất Tổ Hùng Vương, nơi đơn vị đóng quân. Hình ảnh này được kỳ vọng truyền tải thông điệp về sức sống bền bỉ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên của người Việt.

"Chúng tôi muốn đem hình ảnh quê hương Đất Tổ đến với DIFF. Cây cọ là biểu tượng cho ý chí, nghị lực kiên cường của con người đất Tổ và cũng là hình ảnh mang nhiều ý nghĩa trong phần trình diễn năm nay", đại tá Trần Anh Mạnh chia sẻ.

Các kỹ thuật viên đội Việt Nam 2 tỉ mỉ lắp đặt, kiểm tra bước cuối cùng từng cụm pháo trên trận địa ven sông Hàn ẢNH: N.H.V

Sau mùa giải 2025, Z121 cũng đầu tư mạnh vào công nghệ trình diễn. Đơn vị hiện đã ứng dụng hoàn toàn công nghệ mô phỏng pháo hoa 3D trong thiết kế và kiểm chứng hiệu ứng trước khi trình diễn thực tế nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật cũng như độ chính xác của từng kịch bản.

Đại diện đội pháo hoa Việt Nam 2 cho biết đội đã chuẩn bị khoảng 6 tháng cho lần trở lại DIFF 2026, đội sẽ ứng dụng công nghệ mô phỏng pháo hoa 3D trong thiết kế và kiểm chứng hiệu ứng trình diễn. Bên cạnh đó, đội sẽ đưa hình ảnh cây cọ - biểu tượng Đất Tổ Hùng Vương vào màn trình diễn ẢNH: N.H.V

Đội Pháp tiết lộ điều bất ngờ nhất khi đến Đà Nẵng

Trong khi đó, đội Lux Factory POK 2.0 của Pháp có mặt tại DIFF nhanh chóng tạo được thiện cảm với sự chuẩn bị chuyên nghiệp và tinh thần hào hứng.

Các thành viên đội Lux Factory POK 2.0 tập trung lắp đặt pháo hoa dưới thời tiết nắng nóng tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: N.H.V

Dưới cái nắng gay gắt của thành phố Đà Nẵng những ngày đầu tháng 6, các thành viên đội Pháp vẫn miệt mài lắp đặt pháo và hoàn thiện hệ thống kỹ thuật. Ông Arnaud Fouriau, đội trưởng đội Pháp, cho biết phần lớn công việc đã hoàn thành và hiện đội tập trung vào công đoạn kết nối, kiểm tra cuối cùng.

"Mọi việc đang tiến triển khá thuận lợi, dù chúng tôi gặp một số sự cố nhỏ trong quá trình vận chuyển thiết bị. Tuy nhiên, toàn đội rất hài lòng với sự hỗ trợ của BTC cũng như các chuyên gia kỹ thuật tại thành phố Đà Nẵng", ông Arnaud Fouriau nói.

Trận địa pháo của đội Lux Factory POK 2.0 đã sẵn sàng cho cuộc so tài với đội Việt Nam 2 tối 6.6 ẢNH: N.H.V

Theo đội trưởng đội Pháp, chủ đề "Di sản" gợi lên câu chuyện về sự hình thành, phát triển và hành trình hướng tới tương lai. Vì vậy, màn trình diễn của đội được xây dựng từ cảm hứng về lịch sử, văn hóa và những giá trị đã góp phần tạo nên hình ảnh một thành phố Đà Nẵng năng động, hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc.

Âm nhạc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt cảm xúc, kết nối các lớp ý tưởng và truyền tải thông điệp về sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

"Khi đặt chân đến Đà Nẵng, chúng tôi muốn tôn vinh vẻ đẹp của thành phố này thông qua lịch sử, văn hóa và những giá trị truyền thống. Qua pháo hoa, âm thanh và hình ảnh, chúng tôi mong kể câu chuyện về một thành phố không ngừng phát triển nhưng vẫn gìn giữ những di sản quý giá của mình", ông Arnaud Fouriau chia sẻ.

Các kỹ thuật viên đội Pháp làm việc liên tục để kịp hoàn thành những hạng mục cuối cùng ẢNH: N.H.V

Đội trưởng đội Pháp cũng bày tỏ ấn tượng đặc biệt với sự thân thiện, hiếu khách của người dân Đà Nẵng và đánh giá DIFF đang ngày càng khẳng định vị thế của một lễ hội pháo hoa mang tầm quốc tế.

Theo ông Arnaud Fouriau, trong giới pháo hoa chuyên nghiệp, DIFF được xem là một sự kiện lớn với sức hút ngày càng mạnh mẽ, quy tụ nhiều đội thi hàng đầu thế giới.

Đội Pháp lựa chọn âm nhạc làm cầu nối để kể câu chuyện về di sản và sự phát triển của thành phố bên sông Hàn ẢNH: N.H.V

Với sự chuẩn bị công phu từ cả hai đội, đêm thi thứ hai của DIFF 2026 hứa hẹn sẽ mang đến cuộc đối đầu hấp dẫn giữa hai sắc màu văn hóa khác biệt. Một bên là câu chuyện về bản sắc và khát vọng Việt Nam được kể bằng chính những sản phẩm pháo hoa nội địa, một bên là góc nhìn quốc tế đầy cảm xúc về di sản và sự phát triển của thành phố bên sông Hàn.

Khi những loạt pháo đầu tiên được thắp sáng trên bầu trời Đà Nẵng tối 6.6, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức đại tiệc âm thanh, ánh sáng đặc sắc, nơi những câu chuyện về di sản được kể bằng thứ ngôn ngữ không biên giới của nghệ thuật pháo hoa.

Đại diện đội pháo hoa Pháp cho biết màn trình diễn được lấy cảm hứng từ lịch sử và văn hóa của thành phố Đà Nẵng

Lịch bắn pháo hoa cụ thể trong 6 đêm Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group cùng nhiều đơn vị tài trợ, đồng hành khác. Đêm khai mạc với chủ đề "Thiên nhiên" diễn ra vào ngày 30.5 sẽ là màn tranh tài giữa đội chủ nhà là đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đội Trung Quốc. Đêm 2 (diễn ra tối 6.6) với chủ đề "Di sản" giữa đội Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech (Việt Nam 2). Đêm 3 (tối 13.6) với chủ đề "Văn hóa" sẽ là màn tranh tài giữa tân binh Nhật Bản và đội pháo hoa Ý giàu kinh nghiệm chinh chiến tại DIFF. Đêm 4 (tối 20.6) với chủ đề "Sáng tạo" giữa đội Đức và Macau (Trung Quốc). Đêm 5 (tối 27.6) với chủ đề "Tầm nhìn" giữa đội Úc và Bồ Đào Nha. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 11.7, theo tên chủ đề chính "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối - Da Nang - United Horizons".



