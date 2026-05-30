Đời sống

Biển người ken đặc bờ sông Hàn, tranh thủ 'giành chỗ đẹp' chờ xem pháo hoa Đà Nẵng

Cam Thảo - Huy Đạt
30/05/2026 21:04 GMT+7

Trước giờ khai hỏa đêm mở màn Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) tối nay 30.5, hàng vạn người dân và du khách đổ về nghẹt kín các tuyến đường ven sông Hàn để "xí" vị trí đẹp theo dõi màn so tài giữa đội chủ nhà Việt Nam và Trung Quốc.

Chiều tối 30.5, trung tâm thành phố Đà Nẵng bước vào giờ cao điểm của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Từ công viên bờ đông, các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng đến khu vực chân cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý…, dòng người đổ về ngày một đông để chờ đêm khai mạc. 

Người dân và du khách đổ về ven sông Hàn từ sớm để chờ đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trên những bãi cỏ, ghế đá, vỉa hè hay các khoảng trống dọc bờ sông, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách đã tranh thủ "xí chỗ" từ sớm để có góc nhìn đẹp theo dõi màn pháo hoa được mong chờ nhất mùa hè. 

Những chiếc ghế xếp, tấm bạt nhỏ, nước uống, đồ ăn nhẹ được chuẩn bị sẵn. Các bạn trẻ liên tục check-in ghi lại khoảnh khắc thành phố bước vào đêm hội ánh sáng.

Tại khu vực công viên bờ đông sông Hàn (phường An Hải), chị Đoàn Thu Hương (33 tuổi, du khách Hà Nội) cùng gia đình đã có mặt từ hơn 17 giờ, mặc dù gần 21 giờ ngày 30.5 mới đến màn trình diễn pháo hoa.

"Đây là lần thứ 3, gia đình tôi đến thành phố Đà Nẵng đúng dịp lễ hội pháo hoa. Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng muốn có vị trí đẹp để xem nên cả nhà đi từ sớm", chị Hương chia sẻ.

Vợ chồng chị Đoàn Thu Hương cùng con nhỏ có mặt từ sớm bên sông Hàn để chờ xem đêm khai mạc DIFF 2026

Không chỉ du khách, nhiều người dân địa phương cũng xem DIFF là "đặc sản mùa hè" không thể thiếu của Đà Nẵng. Bạn Hồ Quỳnh Hương (19 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh), sinh viên năm nhất tại Đà Nẵng, cho biết đây là lần đầu tiên được trực tiếp xem pháo hoa bên sông Hàn.

"Em biết đến DIFF qua mạng xã hội và thấy rất nhiều hình ảnh đẹp nên năm nay quyết định cùng nhóm bạn đến xem. Bọn em đi sớm để chọn vị trí đẹp vì sợ càng gần giờ khai hỏa sẽ càng đông. Dù phải chờ khá lâu nhưng ai cũng rất háo hức", Quỳnh Hương nói.

Càng về chiều, dòng người đổ về trung tâm thành phố càng đông. Nhiều quán cà phê có tầm nhìn hướng ra sông Hàn kín khách từ sớm. Các khách sạn ven sông cũng tấp nập du khách tìm vị trí lý tưởng để thưởng thức đêm khai mạc.

Không khí lễ hội sôi động ở trung tâm Đà Nẵng trước giờ bắn pháo hoa

Theo ghi nhận, trên cầu Rồng, nhiều vị trí gần như không còn khoảng trống trước giờ khai hỏa. Các nhóm bạn trẻ liên tục tranh thủ chụp ảnh check-in, trong khi nhiều gia đình lựa chọn ngồi lại ven sông để tận hưởng không khí mát mẻ của buổi chiều.

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng túc trực sẵn sàng hỗ trợ du khách, đảm bảo an ninh đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 2026

Ông Anthony (64 tuổi) cùng vợ là bà Bronwyn (58 tuổi), du khách đến từ Úc, cho biết cả hai đã có mặt từ khá sớm để hòa mình vào không khí lễ hội.

"Tôi nghĩ mọi người sẽ chỉ tập trung trước giờ bắn pháo hoa khoảng một tiếng nhưng từ chập choạng tối đã có rất đông người dân và du khách đổ về đây. Điều đó cho thấy sức hút rất lớn của lễ hội. Dù đội Úc phải đến tuần sau mới thi đấu, vợ chồng tôi vẫn rất hào hứng khi được trải nghiệm đêm khai mạc", ông Anthony chia sẻ.

Ông Anthony (64 tuổi) cùng vợ là bà Bronwyn (58 tuổi), du khách đến từ Úc đến bờ đông sông Hàn từ rất sớm chờ chiêm ngưỡng pháo hoa

Năm nay, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 30.5 - 11.7 với chủ đề "Đà Nẵng - Những chân trời kết nối". Đây được xem là mùa pháo hoa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khi quy tụ 10 đội pháo hoa đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài trong 6 đêm thi đấu bên dòng sông Hàn. 

Đêm khai mạc diễn ra lúc 20 giờ 30 phút ngày 30.5, mang chủ đề "Tinh hoa văn hóa", đánh dấu màn tranh tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd đến từ Trung Quốc.

Đêm pháo hoa Đà Nẵng thật đẹp, nhưng rác ngổn ngang đầy đường là chưa đẹp

Dù nhiều bạn trẻ đã nỗ lực tuyên truyền người dân và du khách có ý thức không xả rác, nhưng sau đêm pháo hoa rác vẫn ngổn ngang khắp nơi. Các tình nguyện viên xuyên đêm cùng công nhân vệ sinh xử lý 'chiến trường rác".

