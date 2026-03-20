Bất ngờ đàn trâu băng qua cầu Rồng, 'dạo phố' giữa trung tâm Đà Nẵng

Trưa nay 20.3, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện một đàn trâu chạy rông qua nhiều tuyến đường trung tâm, cầu Rồng... gây chú ý cho người dân.

Đàn trâu băng qua cầu Rồng, thu hút sự chú ý của người đi đường ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm nay 20.3, nhiều người phát hiện đàn trâu khoảng 8 con bất ngờ xuất hiện và di chuyển qua các tuyến đường Núi Thành, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng... ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, đàn trâu còn chạy qua cầu Rồng rồi tiếp tục chạy về hướng biển thuộc địa bàn phường An Hải.

Hình ảnh hiếm gặp giữa đô thị, khi đàn trâu "dạo phố" qua cầu Rồng... nhanh chóng được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường cho biết trên địa bàn không có hộ chăn nuôi trâu bò. Đây cũng không phải lần đầu xảy ra tình trạng gia súc chạy rông vào khu vực trung tâm.

Clip đàn trâu “dạo phố” lan truyền nhanh trên mạng xã hội sáng 20.3 ẢNH: Đ.X

“Trước đây từng có trường hợp trâu bò được chăn thả tại khu đất trống trên đường Phan Đăng Lưu rồi đi lạc vào nội đô. Khả năng cao đàn trâu lần này xuất phát từ khu vực phường Hòa Xuân”, vị lãnh đạo này nhận định.

Đồng thời, UBND phường Hòa Cường đã phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh, truy tìm chủ đàn trâu và xử lý theo quy định.

Đàn trâu chạy qua phố đi bộ Bạch Đằng trước khi rẽ phải lên cầu Rồng, hướng ra biển (khu vực phường An Hải) ẢNH: Đ.X

Theo thông tin PV Thanh Niên cập nhật lúc 10 giờ sáng nay 20.3, đàn trâu này đã được người dân và lực lượng chức năng giữ lại tại khu vực phường An Hải (thành phố Đà Nẵng), tránh gây ra tai nạn giao thông.