Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bất ngờ đàn trâu băng qua cầu Rồng, 'dạo phố' giữa trung tâm Đà Nẵng

Huy Đạt
20/03/2026 11:35 GMT+7

Một đàn trâu khoảng 8 con bất ngờ băng qua nhiều tuyến đường lớn, thậm chí qua cầu Rồng ở trung tâm Đà Nẵng khiến người dân ngỡ ngàng. Hình ảnh này đang nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trưa nay 20.3, lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xuất hiện một đàn trâu chạy rông qua nhiều tuyến đường trung tâm, cầu Rồng... gây chú ý cho người dân.

Đàn trâu chạy qua cầu Rồng, 'dạo phố' trung tâm Đà Nẵng- Ảnh 1.

Đàn trâu băng qua cầu Rồng, thu hút sự chú ý của người đi đường

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm nay 20.3, nhiều người phát hiện đàn trâu khoảng 8 con bất ngờ xuất hiện và di chuyển qua các tuyến đường Núi Thành, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng... ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Đáng chú ý, đàn trâu còn chạy qua cầu Rồng rồi tiếp tục chạy về hướng biển thuộc địa bàn phường An Hải.

Hình ảnh hiếm gặp giữa đô thị, khi đàn trâu "dạo phố" qua cầu Rồng... nhanh chóng được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường cho biết trên địa bàn không có hộ chăn nuôi trâu bò. Đây cũng không phải lần đầu xảy ra tình trạng gia súc chạy rông vào khu vực trung tâm.

Đàn trâu chạy qua cầu Rồng, 'dạo phố' trung tâm Đà Nẵng- Ảnh 2.

Clip đàn trâu “dạo phố” lan truyền nhanh trên mạng xã hội sáng 20.3

ẢNH: Đ.X

“Trước đây từng có trường hợp trâu bò được chăn thả tại khu đất trống trên đường Phan Đăng Lưu rồi đi lạc vào nội đô. Khả năng cao đàn trâu lần này xuất phát từ khu vực phường Hòa Xuân”, vị lãnh đạo này nhận định.

Đồng thời, UBND phường Hòa Cường đã phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh, truy tìm chủ đàn trâu và xử lý theo quy định.

Đàn trâu chạy qua cầu Rồng, 'dạo phố' trung tâm Đà Nẵng- Ảnh 3.

Đàn trâu chạy qua phố đi bộ Bạch Đằng trước khi rẽ phải lên cầu Rồng, hướng ra biển (khu vực phường An Hải)

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin PV Thanh Niên cập nhật lúc 10 giờ sáng nay 20.3, đàn trâu này đã được người dân và lực lượng chức năng giữ lại tại khu vực phường An Hải (thành phố Đà Nẵng), tránh gây ra tai nạn giao thông.

TP.Đà Nẵng: Đưa người nằm ngửa chạy xe qua cầu Rồng đi điều trị tâm thần

Người có hành vi thả 2 tay, nằm ngửa khi lái xe máy trên cầu Rồng (TP.Đà Nẵng) đã bị công an tạm giữ và hiện đang hoàn tất hồ sơ để đưa vào cơ sở điều trị tâm thần bắt buộc.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận