Cụ ông cụt 2 tay kẹp rắn hổ mang đã xuất viện sau 4 ngày điều trị

Huy Đạt
20/03/2026 10:08 GMT+7

Cụ ông 79 tuổi cụt 2 tay bị rắn hổ mang cắn vẫn kẹp rắn đem về nhà hiện đã qua cơn nguy hiểm, hồi phục và xuất viện sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Sáng nay 20.3, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân H.T (79 tuổi, trú xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng, người bị rắn hổ mang cắn vẫn kẹp con rắn đem về nhà gây chú ý dư luận mạng xã hội) đã được xuất viện sau 4 ngày điều trị tích cực.

Cụ ông cụt hai tay kẹp rắn hổ mang: Xuất viện sau 4 ngày điều trị- Ảnh 1.

Cụ ông 79 tuổi bị rắn hổ mang cắn vẫn kẹp rắn đem về nhà đã được xuất viện

ẢNH: Đ.X

Theo anh H.V.H (40 tuổi, con trai bệnh nhân H.T), cha của anh xuất viện vào chiều qua 19.3, sức khỏe đã ổn định, có thể đi lại, ăn uống bình thường. Tuy nhiên, vùng khuỷu tay nơi bị rắn hổ mang cắn vẫn còn sưng nhẹ. 

“Bác sĩ đã cho thuốc về uống và dặn gia đình tiếp tục theo dõi vết thương”, anh H. nói.

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, trưa 15.3, ông H.T ra đồng thăm ruộng thì phát hiện một con rắn hổ mang. Do bị cụt cả 2 tay, ông T. dùng chân giẫm, sau đó kẹp con rắn độc bằng khuỷu tay. Bị rắn cắn, ông vẫn kẹp con rắn kéo lê về đến khu dân cư.

Phát hiện sự việc, người dân đã báo gia đình, nhanh chóng đưa ông T. đến Bệnh viện đa khoa khu vực phía bắc Quảng Nam sơ cứu, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có dấu hiệu nhiễm độc, được các bác sĩ khẩn trương cấp cứu, truyền huyết thanh kháng nọc rắn và theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. 

Ông H.T bị câm điếc bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều năm trước, ông gặp tai nạn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh khiến cả 2 cánh tay bị cụt.

Dù mất đi đôi tay, ông cụ vẫn cố gắng thích nghi với cuộc sống. Nhiều năm qua, ông T. tập dùng khuỷu tay và đôi chân để làm việc đồng áng, chăm lo ruộng lúa phụ giúp gia đình mưu sinh. 

Đoạn clip ghi lại cảnh ông T. bị cụt 2 tay, kẹp theo một con rắn dài đi trên đường, đã lan truyền trên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý. Sau khi biết được hoàn cảnh đặc biệt của ông T., nhiều người đã tìm đến bệnh viện để tặng quà, hỗ trợ viện phí.


