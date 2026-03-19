Công an tìm người 'nhặt' 50 triệu đồng đánh rơi ở Đà Nẵng

Huy Đạt
19/03/2026 20:30 GMT+7

Một người đánh rơi 50 triệu đồng trên đường Võ Nguyên Giáp (thành phố Đà Nẵng), nhiều người lao ra... 'nhặt'. Công an đang tìm những người 'nhặt' tiền nhưng chưa trả lại.

Tối 19.3, Công an phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) cho biết đang tìm những người "nhặt" tiền của người đi đường đánh rơi nhưng chưa trả lại.

Trước đó, khoảng gần 10 giờ 25 phút cùng ngày, camera từ một ô tô ghi lại cảnh nhiều người đi đường, tài xế xe công nghệ và du khách... bất ngờ dừng xe, chạy ra giữa đường Võ Nguyên Giáp để "nhặt" tiền do một người dân đánh rơi.

- Ảnh 1.

Nhiều người dừng xe, chạy ra giữa đường Võ Nguyên Giáp để "nhặt" tiền người đi đường đánh rơi

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Tối cùng ngày, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trần Kim Bình (43 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) cho biết anh đã đánh rơi 50 triệu đồng khi đang chạy xe máy đi thu mua phế liệu.

“Tôi buôn bán phế liệu ở đường Vân Đồn, thành phố Đà Nẵng. Trên đường đi mua hàng thì bị đánh rơi tiền. Theo clip trích từ camera hành trình do người dân cung cấp, có rất nhiều người tham gia nhặt tiền. Tôi rất mong ai nhặt được cho tôi xin lại”, anh Bình nói.

Cũng theo anh Bình, sau khi đoạn clip kèm lời kêu gọi được đăng tải, đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày đã có 2 người liên hệ trả lại cho anh tổng cộng 11,5 triệu đồng.

Theo Công an phường An Hải, đơn vị đang phối hợp xác minh, đồng thời sẽ làm việc với công ty xe công nghệ để xác định cụ thể các tài xế liên quan, nhất là trường hợp không hợp tác, nhằm xử lý theo quy định.

