Đậu ô tô trước nhà, sáng dậy mất 49 triệu đồng

Ngày 19.3, Công an phường Hòa Cường (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Ngọc Quang Khải (18 tuổi, ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Khải đã trộm cắp 49 triệu đồng để trong ô tô đậu bên đường.

Theo điều tra ban đầu, chiều 10.3, anh Trần Đ. (47 tuổi, ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) đậu ô tô trước nhà rồi vào nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, anh Đ. phát hiện xe không khóa cửa, kiểm tra thì bị mất 49 triệu đồng nên đến công an trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hòa Cường nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ nghi phạm là Khải.

Tại cơ quan công an, Khải khai nhận rạng sáng 11.3 đã đi bộ qua nhiều tuyến đường, tìm các ô tô đậu ngoài đường không khóa cửa để trộm cắp. Khi thấy xe của anh Đ., Khải mở cửa, lục tìm và lấy 49 triệu đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ 19,2 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.